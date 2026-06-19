Кобин предположил новые потери Ингульца и вспомнил о первых новичках

«Ингулец», в свое время проведший четыре сезона в УПЛ, на днях начнет подготовку к новому чемпионату Первой лиги, куда вернулся год назад. О кадровой ситуации и задачах команды Sport.ua рассказал ее тренер Василий Кобин.

– Сразу после завершения сезона «Ингулец» покинули четыре игрока. Еще будут потери?

– Возможно. Но пока ушли только те, у кого завершились контракты – Дихтярук, Малыш, Касимов и Свистун. Сейчас ребята находятся в поиске новых команд, но если у кого-нибудь с этим не сложится, мы готовы принять их обратно.

– Кто должен прийти им на смену, уже известно?

– Есть несколько футболистов, которые к нам приедут. Фамилии сейчас называть не хотелось бы. Скажу только, что это молодые игроки с опытом выступлений на профессиональном уровне. У кого-то он больше, у кого-то – меньше.

– Был предварительный разговор с президентом клуба по поводу задач на следующий сезон?

– Будем стараться решать максимально высокие задачи, но будет многое зависеть от того, насколько качественно удастся усилиться в межсезонье. Как я уже сказал, не исключено, что команду еще кто-нибудь покинет. Будем понимать свой уровень и уже от этого отталкиваться, определяя цели на сезон.

В прошлом сезоне «Ингулец» занял пятое место в Первой лиге. В Кубке Украины команда Василия Кобина дошла до четвертьфинала, где уступила «Динамо» (0:2).

Ранее Кобин раскрыл планы «Ингульца» на межсезонье.