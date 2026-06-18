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Украина. Первая лига
18 июня 2026, 20:02 | Обновлено 18 июня 2026, 20:10
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Кобин раскрыл планы Ингульца на межсезонье

Команда из Кировоградской области определила программу коротких летних сборов

18 июня 2026, 20:02 | Обновлено 18 июня 2026, 20:10
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Кобин раскрыл планы Ингульца на межсезонье
Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Кобин
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«Ингулец» вскоре приступит к подготовке к новому сезону Первой лиги. В разговоре с корреспондентом Sport.ua главный тренер команды Василий Кобин рассказал о старте сборов и календаре контрольных матчей перед началом чемпионата.

– Когда «Ингулец» выходит из отпуска и как будет проходить подготовка?

– Собираемся 21 июня. А на следующий день начинаем непосредственную подготовку к чемпионату, которую условно поделили на два этапа, – сообщил Кобин. – Кроме нескольких спаррингов, никуда уезжать не планируем. Будем работать на своей базе во Владимировке, где созданы все условия для качественной работы. До 25 июля, когда стартует чемпионат, времени немного, так что будем работать в интенсивном режиме.

– С кем запланированы контрольные матчи?

– 27 июня встретимся с Кривбассом, место проведения еще согласовывается. 1 июля к нам в гости приедет «Пенуэл». 4 июля сыграем с «Полтавой». Далее последуют два выездных поединка: 8 июля против первой команды «Александрии» и 10 июля против «Черноморца». 18 июля запланирован домашний матч с «Александрией-2». Также находимся в поиске соперника на 15 июля.

В прошлом сезоне «Ингулец» занял пятое место в Первой лиге. В Кубке Украины команда Василия Кобина дошла до четвертьфинала, где уступила киевскому «Динамо» (0:2).

Ранее сообщалось, что «Ингулец» попрощается с сыном легенды «Карпат».

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи Кривбасс Кривой Рог Пенуэл Кривой Рог Полтава Александрия Черноморец Одесса Александрия-2 инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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