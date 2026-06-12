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Украина. Первая лига
12 июня 2026, 17:58 | Обновлено 12 июня 2026, 18:02
867
0

Ингулец попрощается с сыном легенды Карпат

Юрий Тлумак займется поиском нового клубу

12 июня 2026, 17:58 | Обновлено 12 июня 2026, 18:02
867
0
Ингулец попрощается с сыном легенды Карпат
Ингулец. Юрий Тлумак
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Украинский полузащитник Юрий Тлумак покинет «Ингулец». Об этом сообщает телеграм-канал «Inside UPL».

По информации исочника, 23-летний футболист, отцом которого является легенда «Карпат» ИАдрей Тлумак, не станет продлевать контракт с клубом из Петрово – 30 июня он станет свободным агентом из займется поиском нового клуба.

Первую часть сезона Юрий Тлумак провел в «Ниве» Тернооль, а вторую часть – в «Ингульце». За 33 матча на клубном уровне он забил 1 гол и отадл 1 голевую передачу.

Ранее сообщалось о том, что три футболиста выиграли дело в УАФ против «Ингульца».

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трансферы Первая лига Украины Ингулец Юрий Тлумак Андрей Тлумак свободный агент
Даниил Кирияка Источник: Inside UPL
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