Ингулец попрощается с сыном легенды Карпат
Юрий Тлумак займется поиском нового клубу
Украинский полузащитник Юрий Тлумак покинет «Ингулец». Об этом сообщает телеграм-канал «Inside UPL».
По информации исочника, 23-летний футболист, отцом которого является легенда «Карпат» ИАдрей Тлумак, не станет продлевать контракт с клубом из Петрово – 30 июня он станет свободным агентом из займется поиском нового клуба.
Первую часть сезона Юрий Тлумак провел в «Ниве» Тернооль, а вторую часть – в «Ингульце». За 33 матча на клубном уровне он забил 1 гол и отадл 1 голевую передачу.
Ранее сообщалось о том, что три футболиста выиграли дело в УАФ против «Ингульца».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Культовый ринг-анонсер поддержал рефери боя
27-летний президент потратил на клуб 80 миллионов евро