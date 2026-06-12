Ингулец попрощается с сыном легенды Карпат

Украинский полузащитник Юрий Тлумак покинет «Ингулец». Об этом сообщает телеграм-канал «Inside UPL».

По информации исочника, 23-летний футболист, отцом которого является легенда «Карпат» ИАдрей Тлумак, не станет продлевать контракт с клубом из Петрово – 30 июня он станет свободным агентом из займется поиском нового клуба.

Первую часть сезона Юрий Тлумак провел в «Ниве» Тернооль, а вторую часть – в «Ингульце». За 33 матча на клубном уровне он забил 1 гол и отадл 1 голевую передачу.

Ранее сообщалось о том, что три футболиста выиграли дело в УАФ против «Ингульца».