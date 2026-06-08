Три футболиста выиграли дело в УАФ против известного украинского клуба
Юрий Козыренко, Александр Козак и Максим Мельничук были отстранены от матчей «Ингульца»
Три футболиста – Юрий Козыренко, Александр Козак и Максим Мельничук – выиграли дело против «Ингульца», который выступает в Первой лиги. Об этом сообщило ТаТоТаке.
Палата по разрешению споров Украинской ассоциации футбола (УАФ) признала правоту игроков, полтора года назад подали иск против клуба из-за того, что их безосновательно отстранили от тренировок с первой командой, несмотря на многомесячную задолженность.
Согласно решению Палаты, «Ингулец» обязан рассчитаться с Козаком, Мельничуком и Козыренко за шесть месяцев и выплатить компенсацию за досрочное расторжение контрактов.
Полузащитник Козыренко (28 лет) провел 51 матч в составе «Ингульца», забил два гола и отдал шесть ассистов. В активе 31-летнего вингера Козака – 148 игр за команду (18+16).
Защитник Мельничук (26 лет) сыграл 51 поединок за «Ингулец», в которых записал на свой счет один забитый мяч и восемь результативных передач.
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