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Украина. Первая лига
08 июня 2026, 12:12 | Обновлено 08 июня 2026, 12:32
482
0

Три футболиста выиграли дело в УАФ против известного украинского клуба

Юрий Козыренко, Александр Козак и Максим Мельничук были отстранены от матчей «Ингульца»

08 июня 2026, 12:12 | Обновлено 08 июня 2026, 12:32
482
0
Три футболиста выиграли дело в УАФ против известного украинского клуба
ФК Ингулец
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Три футболиста – Юрий Козыренко, Александр Козак и Максим Мельничук – выиграли дело против «Ингульца», который выступает в Первой лиги. Об этом сообщило ТаТоТаке.

Палата по разрешению споров Украинской ассоциации футбола (УАФ) признала правоту игроков, полтора года назад подали иск против клуба из-за того, что их безосновательно отстранили от тренировок с первой командой, несмотря на многомесячную задолженность.

Согласно решению Палаты, «Ингулец» обязан рассчитаться с Козаком, Мельничуком и Козыренко за шесть месяцев и выплатить компенсацию за досрочное расторжение контрактов.

Полузащитник Козыренко (28 лет) провел 51 матч в составе «Ингульца», забил два гола и отдал шесть ассистов. В активе 31-летнего вингера Козака – 148 игр за команду (18+16).

Защитник Мельничук (26 лет) сыграл 51 поединок за «Ингулец», в которых записал на свой счет один забитый мяч и восемь результативных передач.

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Ингулец Александр Козак Юрий Козыренко Украинская ассоциация футбола ТаТоТаке Максим Мельничук
Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
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