Три месяца без зарплаты. В клубе УПЛ появились финансовые трудности?

Защитник «Ингульца» Максим Мельничук рассказал о затруднительном финансовом положении клуба – футболист заверил, что с ноября не выплачивается зарплата:

– Максим, какая ситуация у вас и других ребят сегодня?

– Сначала мы отправили документы в клуб, что два месяца не получаем зарплату. Затем отправили документ, что если деньги не будут выплачены до 8 января, то мы разорвем контракты в одностороннем порядке.

Никакого ответа от клуба не последовало. Прошло три месяца, в течение которых мы не получали зарплату. Мы работаем с юристом из УАФ. Она сказала, что мы уже в одностороннем порядке разорвали контракты.

– То есть долги тянутся с ноября?

– Да. После игры с «Динамо» именно в день зарплаты к нам пришел помощник тренера и сказал, что мы будем тренироваться с U-19. Свои деньги мы уже не получили. Я не знаю, возможно, ждали этого момента. Почему именно в день зарплаты все это произошло. Не на следующий день, не через два, а тогда. Василий Кобин красиво поступил, – рассказал Мельничук.

Ранее сообщалось, что несколько футболистов «Ингульца» собираются покинуть команду.