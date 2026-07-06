В Динамо поставили точку в громком трансфере в УПЛ
«Динамо» не интересуется Араухо
Киевское «Динамо» не рассматривает возможность подписания опорного полузащитника криворожского «Кривбасса» Андрусва Араухо.
По информации источника, появление слухов в СМИ об интересе столичного клуба к 23-летнему футболисту не соответствует действительности – игрок не входит в список потенциальных трансферных целей «бело-синих».
Кроме того, отмечается, что позиция опорного полузащитника на данный момент не является приоритетной для «Динамо» в контексте усиления состава во время летнего трансферного окна.
Венесуэльский полузащитник присоединился к «Кривбассу» летом 2025 года. С тех пор он провел 28 матчей за криворожский клуб и отметился тремя голевыми передачами.
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