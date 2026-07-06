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Украина. Премьер лига
06 июля 2026, 07:02 |
1331
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В Динамо поставили точку в громком трансфере в УПЛ

«Динамо» не интересуется Араухо

06 июля 2026, 07:02 |
1331
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В Динамо поставили точку в громком трансфере в УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрусв Араухо
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Киевское «Динамо» не рассматривает возможность подписания опорного полузащитника криворожского «Кривбасса» Андрусва Араухо.

По информации источника, появление слухов в СМИ об интересе столичного клуба к 23-летнему футболисту не соответствует действительности – игрок не входит в список потенциальных трансферных целей «бело-синих».

Кроме того, отмечается, что позиция опорного полузащитника на данный момент не является приоритетной для «Динамо» в контексте усиления состава во время летнего трансферного окна.

Венесуэльский полузащитник присоединился к «Кривбассу» летом 2025 года. С тех пор он провел 28 матчей за криворожский клуб и отметился тремя голевыми передачами.

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Динамо Киев трансферы Кривбасс Кривой Рог трансферы УПЛ Андрусв Араухо
Дмитрий Олийченко Источник: Динамо Киев от Шурика
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