В Динамо поставили точку в громком трансфере в УПЛ

Киевское «Динамо» не рассматривает возможность подписания опорного полузащитника криворожского «Кривбасса» Андрусва Араухо.

По информации источника, появление слухов в СМИ об интересе столичного клуба к 23-летнему футболисту не соответствует действительности – игрок не входит в список потенциальных трансферных целей «бело-синих».

Кроме того, отмечается, что позиция опорного полузащитника на данный момент не является приоритетной для «Динамо» в контексте усиления состава во время летнего трансферного окна.

Венесуэльский полузащитник присоединился к «Кривбассу» летом 2025 года. С тех пор он провел 28 матчей за криворожский клуб и отметился тремя голевыми передачами.