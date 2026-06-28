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Украина. Премьер лига
28 июня 2026, 20:42 |
3548
4

Динамо решило совершить громкий трансфер в УПЛ для Лиги Европы

Араухо может перейти в столичный клуб

28 июня 2026, 20:42 |
3548
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Динамо решило совершить громкий трансфер в УПЛ для Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрусв Араухо
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Киевское «Динамо» может усилить состав ещё одним иностранным футболистом в летнее трансферное окно.

По информации источника, столичный клуб работает над трансфером Андруса Араухо из криворожского «Кривбасса» для усиления полузащиты.

Венесуэльский полузащитник присоединился к «Кривбассу» летом 2025 года. С тех пор он провел 28 матчей за криворожский клуб и отметился тремя голевыми передачами. Его контракт рассчитан до июня 2030 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 1,2 млн евро.

Недавно президент «Динамо» Игорь Суркис подтвердил, что Александр Ищенко покидает пост директора академии, и сообщил, останется ли он в структуре клуба.

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Андрусв Араухо Динамо Киев трансферы УПЛ трансферы Кривбасс Кривой Рог
Дмитрий Олийченко Источник: TransferFeed
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Олії  в голові ще повно для таких статей
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+4
Олійченко буде працювати в ворсклі
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+4
Чергову дурницю вигадав.
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+3
Сколько надо принять для написания всех этих фейков?!
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