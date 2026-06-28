Динамо решило совершить громкий трансфер в УПЛ для Лиги Европы

Киевское «Динамо» может усилить состав ещё одним иностранным футболистом в летнее трансферное окно.

По информации источника, столичный клуб работает над трансфером Андруса Араухо из криворожского «Кривбасса» для усиления полузащиты.

Венесуэльский полузащитник присоединился к «Кривбассу» летом 2025 года. С тех пор он провел 28 матчей за криворожский клуб и отметился тремя голевыми передачами. Его контракт рассчитан до июня 2030 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 1,2 млн евро.

Недавно президент «Динамо» Игорь Суркис подтвердил, что Александр Ищенко покидает пост директора академии, и сообщил, останется ли он в структуре клуба.