29 июня, в первом круге Уимблдона, свою встречу проведут Александра Олейникова (WTA 49) и Маккартни Кесслер (WTA 62).

Поединок начнется не ранее 17:00 по Киеву.

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Александра Олейникова

Текущий сезон проходит неплохо для украинки, она привыкает к турнирам высшего уровня, показывая относительно хорошие результаты. Отмечу прогресс в рейтинге, Олейникова впервые поднялась в топ-50, установив личный рекорд, а с начала года удалось взлететь на 47 позиций.

В общей сложности спортсменка провела 28 матчей, одержав 17 побед. Больше всего теннисистка играет на грунте, избегая другие покрытия. Совсем не играет Олейникова на траве, в прошлом году был один матч, который она проиграла. В этом сезоне украинка попробовала свои силы в Истборне, где вылетела уже в квалификации, уступив британке из шестой сотни Софии Джонсон – 0:6, 2:6. Предпосылок для сильного выступления на Уимблдоне мало, нужно работать над своей универсальностью.

Маккартни Кесслер

Американку можно считать крепким середняком современного тенниса, она выиграла половину своих матчей текущего сезона, 16 из 32. Кесслер потеряла 31 позицию в рейтинге, начиная с начала года.

Спортсменка неплохо смотрится на траве, но в текущем сезоне у нее всего две победы в пяти матчах, а вот в прошлом она смогла даже выиграть турнир в Ноттингеме, тогда она одолела в финале украинку Даяну Ястремскую.

Кесслер местами выглядит очень хорошо, однако, стабильности ей явно не хватает, поэтому американка пока не может перерасти уровень середняка.

Прогноз

Теннисистки никогда между собой не играли, а в предстоящем матче Кесслер котируется большим фаворитом, даже несмотря на то, что находится ниже в рейтинге. Котировки связаны с формой и стилем игры Олейниковой, она всячески избегает турниров на траве, сейчас обязывает статус и место в рейтинге.

Хоть покрытие для украинки неудобное, я думаю, она может найти здесь свою игру, и не будет выглядеть безнадежно. Рискну поставить на успех Олейниковой с форой +5,5 геймов за 1,95.