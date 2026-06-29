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  4. Атлетико назвал условие, при котором продаст Альвареса в Барселону
Испания
29 июня 2026, 01:10 |
357
0

Атлетико назвал условие, при котором продаст Альвареса в Барселону

Матрасники хотят 150 миллионов евро без бонусов и обмена игроками

29 июня 2026, 01:10 |
357
0
Атлетико назвал условие, при котором продаст Альвареса в Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес
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Каталонская «Барселона» продолжает проявлять интерес к аргентинскому нападающему мадридского «Атлетико» Хулиану Альваресу, сообщает издание Sport.es.

По информации источника, несмотря на категорический отказ продавать 26-летнего футболиста ещё в мае 2026 года, теперь «матрасники» готовы отпустить игрока за 150 миллионов евро. Важно, что в сделку не должны быть включены бонусы и игроки для обмена — только единовременный платеж.

В сезоне 2025/26 Хулиан Альварес провел 49 матчей на клубном уровне, отличившись 20 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» может подписать Ли Кан Ина.

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Барселона трансферы Атлетико Мадрид трансферы Ла Лиги Хулиан Альварес
Дмитрий Вус Источник: Sport.es
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