30 июня на Уимблдонском турнире 2026 состоятся матчи в одиночных разрядах.

Во вторник на травяном мейджоре сыграют пять украинских теннисисток: Элина Свитолина (WTA 8), Марта Костюк (WTA 13), Юлия Стародубцева (WTA 55), Ангелина Калинина (WTA 70) и Дарья Снигур (WTA 78).

Расписание матчей украинок на Уимблдоне-2026 на 30 июня

Уимблдон 2026. Одиночный разряд, 1/64 финала

Court 6. 1-й запуск (ориентировочно в 13:00)

Ангелина Калинина – Камилла Рахимова

Уимблдон 2026. Одиночный разряд, 1/64 финала

Court 2. 3-й запуск (ориентировочно в 16:30)

Элина Свитолина [8] – Дарья Снигур

Уимблдон 2026. Одиночный разряд, 1/64 финала

Court 5. 3-й запуск (ориентировочно в 16:30)

Юлия Стародубцева – Анна Блинкова

Уимблдон 2026. Одиночный разряд, 1/64 финала

Court 3. 4-й запуск (не ранее 19:00)

Марта Костюк [12] – Надя Подороска

Игровой день стартует в 13:00 по Киеву.