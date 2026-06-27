Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Рассписание матчей украинок на Уимблдоне-2026 на 29 июня
Уимблдон
27 июня 2026, 16:31 | Обновлено 27 июня 2026, 17:11
239
0

Рассписание матчей украинок на Уимблдоне-2026 на 29 июня

В понедельник в Лондоне сыграют Александра Олейникова и Даяна Ястремская

27 июня 2026, 16:31 | Обновлено 27 июня 2026, 17:11
239
0
Рассписание матчей украинок на Уимблдоне-2026 на 29 июня
Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Олейникова
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

29 июня на Уимблдонском турнире 2026 стартуют матчи в одиночных разрядах.

В понедельник на травяном мейджоре сыграют две украинские теннисистки: Александра Олейникова (WTA 49) и Даяна Ястремская (WTA 66).

Расписание матчей украинок на Уимблдоне-2026 на 29 июня

Уимблдон 2026. Одиночный разряд, 1/64 финала

Court 5. 3-й запуск (не ранее 13:00)

Александра Олейникова – Маккартни Кесслер

Уимблдон 2026. Одиночный разряд, 1/64 финала

Court 5. 4-й запуск (не ранее 13:00)

Даяна Ястремская – Аой Ито

По теме:
ФОТО. Wilson представила платье, в котором Костюк сыграет на Уимблдоне
Стало известно, когда украинки стартуют на Уимблдоне-2026
Жребий Уимблдона-2026: с кем сыграют украинки в парном разряде мейджора
Александра Олейникова Даяна Ястремская Уимблдон-2026
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Соболева снова повесила баранку сопернице вышла в финал ITF W50 в Гданьске
Теннис | 27 июня 2026, 12:45 2
Соболева снова повесила баранку сопернице вышла в финал ITF W50 в Гданьске
Соболева снова повесила баранку сопернице вышла в финал ITF W50 в Гданьске

Анастасия обыграла Мину Годзич в двух сетах

Пономаренко сказал «да». Матвей хочет покинуть Динамо и выбрал новый клуб
Футбол | 27 июня 2026, 09:15 18
Пономаренко сказал «да». Матвей хочет покинуть Динамо и выбрал новый клуб
Пономаренко сказал «да». Матвей хочет покинуть Динамо и выбрал новый клуб

Матвей готов к переходу в «Галатасарай»

Турнирная таблица Лиги наций. Украина вышла на первое место
Волейбол | 26.06.2026, 19:42
Турнирная таблица Лиги наций. Украина вышла на первое место
Турнирная таблица Лиги наций. Украина вышла на первое место
Кабайел обратился к Усику, который отказался от боя и сдал пояса
Бокс | 27.06.2026, 06:32
Кабайел обратился к Усику, который отказался от боя и сдал пояса
Кабайел обратился к Усику, который отказался от боя и сдал пояса
Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру Роман Яремчук
Футбол | 26.06.2026, 16:51
Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру Роман Яремчук
Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру Роман Яремчук
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Усик принял резонансное решение о будущем
ОФИЦИАЛЬНО. Усик принял резонансное решение о будущем
26.06.2026, 19:16 71
Бокс
ЧМ-2026. Определились 19 из 32 участников плей-офф: сетка турнира
ЧМ-2026. Определились 19 из 32 участников плей-офф: сетка турнира
26.06.2026, 09:00 3
Футбол
Таблица Лиги наций. Где Украина после разгромной победы над Италией?
Таблица Лиги наций. Где Украина после разгромной победы над Италией?
25.06.2026, 19:50 1
Волейбол
Герой Реала призвал клуб лишить Лунина капитанской повязки
Герой Реала призвал клуб лишить Лунина капитанской повязки
26.06.2026, 08:56 10
Футбол
В Украине вынесли вердикт Ломаченко после его неожиданного решения
В Украине вынесли вердикт Ломаченко после его неожиданного решения
26.06.2026, 11:33 12
Бокс
Шахтер решил переехать в Англию
Шахтер решил переехать в Англию
26.06.2026, 07:44 21
Футбол
Сухая победа! Украина разгромила чемпионов мира в Лиге наций
Сухая победа! Украина разгромила чемпионов мира в Лиге наций
25.06.2026, 19:00 68
Волейбол
СУРКИС: «Я за него заплатил миллионы, а его мама в слезах просит отпустить»
СУРКИС: «Я за него заплатил миллионы, а его мама в слезах просит отпустить»
26.06.2026, 07:25 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем