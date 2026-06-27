Уимблдон27 июня 2026, 16:31 | Обновлено 27 июня 2026, 17:11
239
0
Рассписание матчей украинок на Уимблдоне-2026 на 29 июня
В понедельник в Лондоне сыграют Александра Олейникова и Даяна Ястремская
27 июня 2026, 16:31 | Обновлено 27 июня 2026, 17:11
239
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
29 июня на Уимблдонском турнире 2026 стартуют матчи в одиночных разрядах.
В понедельник на травяном мейджоре сыграют две украинские теннисистки: Александра Олейникова (WTA 49) и Даяна Ястремская (WTA 66).
Расписание матчей украинок на Уимблдоне-2026 на 29 июня
Уимблдон 2026. Одиночный разряд, 1/64 финала
Court 5. 3-й запуск (не ранее 13:00)
Александра Олейникова – Маккартни Кесслер
Уимблдон 2026. Одиночный разряд, 1/64 финала
Court 5. 4-й запуск (не ранее 13:00)
Даяна Ястремская – Аой Ито
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 27 июня 2026, 12:45 2
Анастасия обыграла Мину Годзич в двух сетах
Футбол | 27 июня 2026, 09:15 18
Матвей готов к переходу в «Галатасарай»
Волейбол | 26.06.2026, 19:42
Бокс | 27.06.2026, 06:32
Футбол | 26.06.2026, 16:51
Комментарии 0
Популярные новости
26.06.2026, 19:16 71
26.06.2026, 09:00 3
25.06.2026, 19:50 1
26.06.2026, 08:56 10
26.06.2026, 11:33 12
26.06.2026, 07:44 21
25.06.2026, 19:00 68
26.06.2026, 07:25 7