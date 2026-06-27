Рассписание матчей украинок на Уимблдоне-2026 на 29 июня

Расписание матчей украинок на Уимблдоне-2026 на 29 июня

В понедельник на травяном мейджоре сыграют две украинские теннисистки: Александра Олейникова (WTA 49) и Даяна Ястремская (WTA 66).

29 июня на Уимблдонском турнире 2026 стартуют матчи в одиночных разрядах.

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