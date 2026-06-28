Месси выступил с заявлением после выхода Аргентины в плей-офф ЧМ-2026

Национальная сборная Аргентины уверенно обыграла команду Иордании (3:1) в третьем туре ЧМ-2026, квалифицировавшись в плей-офф нынешнего Мундиаля.

Лидер аргентинцев Лионель Месси лаконично отреагировал на промежуточный успех своей команды, лаконично обратившись к фанатам в Instagram: «Еще одна победа в завершение группового этапа. Мы продолжаем вместе», – написал Лео.

Национальная сборная Аргетнины спокойно выиграла свою группу на ЧМ-2026. Аргентинцы легко обыграли Алжир (3:0), Австрию (2:0) и Иорданию (3:1). В 1/16 финала турнира Месси и Ко сыграют против Кабо Верде.