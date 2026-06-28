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  4. Месси выступил с заявлением после выхода Аргентины в плей-офф ЧМ-2026
Чемпионат мира
28 июня 2026, 12:31 |
1214
0

Месси выступил с заявлением после выхода Аргентины в плей-офф ЧМ-2026

Лионель опубликовал пост в Instagram

28 июня 2026, 12:31 |
1214
0
Месси выступил с заявлением после выхода Аргентины в плей-офф ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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Национальная сборная Аргентины уверенно обыграла команду Иордании (3:1) в третьем туре ЧМ-2026, квалифицировавшись в плей-офф нынешнего Мундиаля.

Лидер аргентинцев Лионель Месси лаконично отреагировал на промежуточный успех своей команды, лаконично обратившись к фанатам в Instagram: «Еще одна победа в завершение группового этапа. Мы продолжаем вместе», – написал Лео.

Национальная сборная Аргетнины спокойно выиграла свою группу на ЧМ-2026. Аргентинцы легко обыграли Алжир (3:0), Австрию (2:0) и Иорданию (3:1). В 1/16 финала турнира Месси и Ко сыграют против Кабо Верде.

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Лионель Месси сборная Иордании по футболу сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Instagram
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