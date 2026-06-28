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Чемпионат мира
28 июня 2026, 08:57 |
2067
0

Только одна сборная не забила ни одного гола на групповом этапе ЧМ-2026

Сборная Панамы провалила турнир

28 июня 2026, 08:57 |
2067
0
Только одна сборная не забила ни одного гола на групповом этапе ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Панамы
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Завершился групповой этап чемпионата мира 2026 по футболу – определены пары первого раунда плей-офф и сетка Мундиаля.

Главными антигероями турнира стали футболисты национальной сборной Панамы – Подопечные Томаса Кристиансена стали единственной командой на групповом этапе Мундиаля, которая ни разу не смогла поразить ворота оппонентов.

Национальная сборная Панамы проиграла все три игры на групповом этапе ЧМ-2026, уступив Гане (0:1), Хорватии (0:1) и национальной команде Англии (0:2).

Перед стартом турнира коуч сборной Панамы Томас Кристиансен довольно неожиданно не взял на Мундиаль форварда киевского Динамо Эдуардо Герреро, забившего 9 мячей за «бело-синих» в сезоне 2025/26.

Турнирная таблица группы L:

Группа L Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Англия 3 2 1 0 6 - 2 28.06.26 Панама 0:2 Англия23.06.26 Англия 0:0 Гана17.06.26 Англия 4:2 Хорватия 7
2 Хорватия 3 2 0 1 5 - 5 28.06.26 Хорватия 2:1 Гана24.06.26 Панама 0:1 Хорватия17.06.26 Англия 4:2 Хорватия 6
3 Гана 3 1 1 1 2 - 2 28.06.26 Хорватия 2:1 Гана23.06.26 Англия 0:0 Гана18.06.26 Гана 1:0 Панама 4
4 Панама 3 0 0 3 0 - 4 28.06.26 Панама 0:2 Англия24.06.26 Панама 0:1 Хорватия18.06.26 Гана 1:0 Панама 0
Полная таблица
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сборная Панамы по футболу антирекорд ЧМ-2026 по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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