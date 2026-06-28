Только одна сборная не забила ни одного гола на групповом этапе ЧМ-2026
Сборная Панамы провалила турнир
Завершился групповой этап чемпионата мира 2026 по футболу – определены пары первого раунда плей-офф и сетка Мундиаля.
Главными антигероями турнира стали футболисты национальной сборной Панамы – Подопечные Томаса Кристиансена стали единственной командой на групповом этапе Мундиаля, которая ни разу не смогла поразить ворота оппонентов.
Национальная сборная Панамы проиграла все три игры на групповом этапе ЧМ-2026, уступив Гане (0:1), Хорватии (0:1) и национальной команде Англии (0:2).
Перед стартом турнира коуч сборной Панамы Томас Кристиансен довольно неожиданно не взял на Мундиаль форварда киевского Динамо Эдуардо Герреро, забившего 9 мячей за «бело-синих» в сезоне 2025/26.
Турнирная таблица группы L:
|Группа L
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Англия
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|28.06.26 Панама 0:2 Англия23.06.26 Англия 0:0 Гана17.06.26 Англия 4:2 Хорватия
|7
|2
|Хорватия
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|28.06.26 Хорватия 2:1 Гана24.06.26 Панама 0:1 Хорватия17.06.26 Англия 4:2 Хорватия
|6
|3
|Гана
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|28.06.26 Хорватия 2:1 Гана23.06.26 Англия 0:0 Гана18.06.26 Гана 1:0 Панама
|4
|4
|Панама
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|28.06.26 Панама 0:2 Англия24.06.26 Панама 0:1 Хорватия18.06.26 Гана 1:0 Панама
|0
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