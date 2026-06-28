Только одна сборная не забила ни одного гола на групповом этапе ЧМ-2026

Завершился групповой этап чемпионата мира 2026 по футболу – определены пары первого раунда плей-офф и сетка Мундиаля.

Главными антигероями турнира стали футболисты национальной сборной Панамы – Подопечные Томаса Кристиансена стали единственной командой на групповом этапе Мундиаля, которая ни разу не смогла поразить ворота оппонентов.

Национальная сборная Панамы проиграла все три игры на групповом этапе ЧМ-2026, уступив Гане (0:1), Хорватии (0:1) и национальной команде Англии (0:2).

Перед стартом турнира коуч сборной Панамы Томас Кристиансен довольно неожиданно не взял на Мундиаль форварда киевского Динамо Эдуардо Герреро, забившего 9 мячей за «бело-синих» в сезоне 2025/26.

Турнирная таблица группы L: