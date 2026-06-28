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  4. Коуч сборной Португалии высказался о Роналду после матча против Колумбии
Чемпионат мира
28 июня 2026, 07:48 |
1568
0

Коуч сборной Португалии высказался о Роналду после матча против Колумбии

Роберто Мартинес похвалил звездного португальца

28 июня 2026, 07:48 |
1568
0
Коуч сборной Португалии высказался о Роналду после матча против Колумбии
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду
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Главный тренер национальной сборной Португалии Роберто Мартинес оценил игру Криштиану Роналду в матче против Колумбии (0:0) в третьем туре группового этапа ЧМ-2026.

– Мы видели, что Португалия была очень истощена. Почему вы решили не заменять Криштиану Роналду?

– Криштиану – нападающий, игрок, совершающий движения в штрафной площадке. Нам очень важно адаптироваться и синхронизироваться с этими движениями.

Криштиану в хорошей физической форме, мы следим за его состоянием, и он был очень хорош. Теперь у нас есть четыре дня для восстановления. Мы следим за всеми одинаково, – сказал Мартинес.

Национальная сборная Португалии заняла второе место в группе K, набрав пять турнирных баллов после 3 сыгранных матчей. В плей-офф подопечные Роберто Мартинеса сыграют против Хорватии.

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Олег Вахоцкий Источник: Record.pt
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