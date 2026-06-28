Потенциальный соперник Англии: определена еще одна пара 1/16 финала ЧМ-2026
На старте плей-офф сборная Мексики сыграет против команды Эквадора
На чемпионате мира 2026 определена десятая пара 1/16 финала.
На старте плей-офф сборная Мексики сыграет против команды Эквадора.
Мексика выиграла группу A с 9 очками из 9 возможных. Эквадор стал третьим в квартете G после Германии и Кот-д'Ивуара.
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Встреча мексиканцев и эквадорцев состоится 1 июля в 04:00 по Киеву на стадионе Ацтека в Мехико.
Победитель этого противостояния в 1/8 финала может сыграть со сборной Англии, если подопечные Томаса Тухеля в своем стартовом поединке плей-офф пройдут команду из топ-8 рейтинга третьих мест – англичане еще ожидают своего соперника.
Определившиеся пары 1/16 финала на ЧМ-2026:
- 28.06. 22:00. ЮАР – Канада
- 29.06. 20:00. Бразилия – Япония
- 29.06. 23:30. Германия – Парагвай
- 30.06. 04:00. Нидерланды – Марокко
- 30.06. 20:00. Кот-д'Ивуар – Норвегия
- 01.07. 00:00. Франция – Швеция
- 01.07. 04:00. Мексика – Эквадор
- 02.07. 03:00. США – Босния и Герцеговина
- 03.07. 21:00. Австралия – Египет
- 04.07. 01:00. Кабо-Верде – Аргентина
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