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Чемпионат мира
28 июня 2026, 02:10 | Обновлено 28 июня 2026, 02:11
222
0

Потенциальный соперник Англии: определена еще одна пара 1/16 финала ЧМ-2026

На старте плей-офф сборная Мексики сыграет против команды Эквадора

28 июня 2026, 02:10 | Обновлено 28 июня 2026, 02:11
222
0
Потенциальный соперник Англии: определена еще одна пара 1/16 финала ЧМ-2026
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На чемпионате мира 2026 определена десятая пара 1/16 финала.

На старте плей-офф сборная Мексики сыграет против команды Эквадора.

Мексика выиграла группу A с 9 очками из 9 возможных. Эквадор стал третьим в квартете G после Германии и Кот-д'Ивуара.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Встреча мексиканцев и эквадорцев состоится 1 июля в 04:00 по Киеву на стадионе Ацтека в Мехико.

Победитель этого противостояния в 1/8 финала может сыграть со сборной Англии, если подопечные Томаса Тухеля в своем стартовом поединке плей-офф пройдут команду из топ-8 рейтинга третьих мест – англичане еще ожидают своего соперника.

Определившиеся пары 1/16 финала на ЧМ-2026:

  • 28.06. 22:00. ЮАР – Канада
  • 29.06. 20:00. Бразилия – Япония
  • 29.06. 23:30. Германия – Парагвай
  • 30.06. 04:00. Нидерланды – Марокко
  • 30.06. 20:00. Кот-д'Ивуар – Норвегия
  • 01.07. 00:00. Франция – Швеция
  • 01.07. 04:00. Мексика – Эквадор
  • 02.07. 03:00. США – Босния и Герцеговина
  • 03.07. 21:00. Австралия – Египет
  • 04.07. 01:00. Кабо-Верде – Аргентина
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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