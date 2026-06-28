Потенциальный соперник Англии: определена еще одна пара 1/16 финала ЧМ-2026

На чемпионате мира 2026 определена десятая пара 1/16 финала.

На старте плей-офф сборная Мексики сыграет против команды Эквадора.

Мексика выиграла группу A с 9 очками из 9 возможных. Эквадор стал третьим в квартете G после Германии и Кот-д'Ивуара.

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Встреча мексиканцев и эквадорцев состоится 1 июля в 04:00 по Киеву на стадионе Ацтека в Мехико.

Победитель этого противостояния в 1/8 финала может сыграть со сборной Англии, если подопечные Томаса Тухеля в своем стартовом поединке плей-офф пройдут команду из топ-8 рейтинга третьих мест – англичане еще ожидают своего соперника.

Определившиеся пары 1/16 финала на ЧМ-2026: