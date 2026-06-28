Мать Роналду не сдержала эмоций и обратилась к сыну на весь мир

Мать форварда сборной Португалии Криштиану Роналду, Долореш, обратилась к сыну и болельщикам.

«Я так горжусь тем, что мой сын продолжает творить историю. Я хочу поблагодарить всех болельщиков, которые всегда были рядом с тобой. Вы так много даете миру».

«Поцелуй тебе, мой сын. Твоя мама всегда будет рядом. Я также хочу поблагодарить всех за уважение к сыну. Спасибо всем португальским болельщикам. Шлю вам свои поцелуи. Футбол всегда будет в моем сердце и в сердце каждого».

«Вперед, Португалия! Целую», – заявила мать Роналду.

41-летний футболист отметился дублем в поединке против сборной Узбекистана (5:0). В 2:30 пиренейцы сыграют с Колумбией за первое место в группе.