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  4. Мать Роналду не сдержала эмоций и обратилась к сыну на весь мир
Чемпионат мира
28 июня 2026, 00:10 |
654
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Мать Роналду не сдержала эмоций и обратилась к сыну на весь мир

Мать форварда сборной Португалии Криштиану Роналду трогательно обратилась к сыну

28 июня 2026, 00:10 |
654
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Мать Роналду не сдержала эмоций и обратилась к сыну на весь мир
Instagram. Долореш Авейру и Криштиану Роналду
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Мать форварда сборной Португалии Криштиану Роналду, Долореш, обратилась к сыну и болельщикам.

«Я так горжусь тем, что мой сын продолжает творить историю. Я хочу поблагодарить всех болельщиков, которые всегда были рядом с тобой. Вы так много даете миру».

«Поцелуй тебе, мой сын. Твоя мама всегда будет рядом. Я также хочу поблагодарить всех за уважение к сыну. Спасибо всем португальским болельщикам. Шлю вам свои поцелуи. Футбол всегда будет в моем сердце и в сердце каждого».

«Вперед, Португалия! Целую», – заявила мать Роналду.

41-летний футболист отметился дублем в поединке против сборной Узбекистана (5:0). В 2:30 пиренейцы сыграют с Колумбией за первое место в группе.

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Криштиану Роналду Долореш Авейру сборная Португалии по футболу сборная Колумбии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук Источник
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