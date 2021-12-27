Мать Роналду рассказала о планах сына после завершения карьеры

Мать Криштиану Роналду Долореш Авейру рассказала о том, что он планирует делать после завершения карьеры футболиста:

«Я уже спрашивала его, хочет ли он стать тренером, когда перестанет играть. Он сказал мне, что хочет наслаждаться жизнью. Криштиану будет играть до 40 лет».

Ранее форвард «Манчестер Юнайтед» поздравил всех с католическим Рождеством.