Мать Роналду рассказала о планах сына после завершения карьеры

Долореш Авейру рассказала о планах форварда «Манчестер Юнайтед»

  • 27.12.2021 22:50
  • 1083 просмотра
  • 3 комментария
Мать Роналду рассказала о планах сына после завершения карьеры
© Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Мать Криштиану Роналду Долореш Авейру рассказала о том, что он планирует делать после завершения карьеры футболиста:

«Я уже спрашивала его, хочет ли он стать тренером, когда перестанет играть. Он сказал мне, что хочет наслаждаться жизнью. Криштиану будет играть до 40 лет».

Ранее форвард «Манчестер Юнайтед» поздравил всех с католическим Рождеством.

Источник — The Sun

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Tasha19
    Tasha19, 27.12.2021 22:58
    +1
    Насолоджуватись життям то явно не про роботу тренера)))
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    Gagik_Perdonian
    Gagik_Perdonian, 27.12.2021 23:12
    0
    Tasha19, 27.12.2021 22:58
    Насолоджуватись життям то явно не про роботу тренера)))
    та ладно, далеко не самая сложная и ответственная работа
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    joytok
    online
    joytok, 27.12.2021 23:05
    0
    Правильно.
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