Родные стены помогли. Определен чемпион турнира ATP 250 на Мальорке
Алехандро Давидович-Фокина одолел Итана Куинна и завоевал первый трофей в карьере
Испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина (ATP 25) стал чемпионом травяного турнира ATP 250 на Мальорке, Испания.
Давидович-Фокина переиграл американца Итана Куинна (ATP 63) в двух сетах за 1 час и 43 минуты – 7:6 (7:4), 6:3.
Это была первая очная встреча соперников.
На пути к трофею Давидович-Фокина также переиграл: Адама Уолтона, Григора Димитрова и Фабиана Марожана.
Алехандро прервал серию из пяти поражений в финалах и в 27 лет завоевал дебютный трофей в карьере. Он также стал первым испанцем, которому удалось завоевать титул на травяных кортах Мальорки.
ATP 250 Мальорка. Трава, финал
Итан Куинн – Алехандро Давидович-Фокина [2] – 6:7 (4:7), 3:6
Видеообзор матча
A moment he'll never forget🏆🇪🇸 #MallorcaChampionships pic.twitter.com/ffikZld3Wm— Tennis TV (@TennisTV) June 27, 2026
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