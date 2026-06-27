Родные стены помогли. Определен чемпион турнира ATP 250 на Мальорке

Испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина (ATP 25) стал чемпионом травяного турнира ATP 250 на Мальорке, Испания.

Давидович-Фокина переиграл американца Итана Куинна (ATP 63) в двух сетах за 1 час и 43 минуты – 7:6 (7:4), 6:3.

Это была первая очная встреча соперников.

На пути к трофею Давидович-Фокина также переиграл: Адама Уолтона, Григора Димитрова и Фабиана Марожана.

Алехандро прервал серию из пяти поражений в финалах и в 27 лет завоевал дебютный трофей в карьере. Он также стал первым испанцем, которому удалось завоевать титул на травяных кортах Мальорки.

ATP 250 Мальорка. Трава, финал

Итан Куинн – Алехандро Давидович-Фокина [2] – 6:7 (4:7), 3:6

Видеообзор матча