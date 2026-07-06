Синнер и Джокович идут дальше. Определена половина пар 1/4 финала Уимблдона

5 июля на Уимблдоне-2026 состоялись матчи четвертого раунда в верхней части сетки мужского одиночного разряда.

Лидер мирового рейтинга Янник Синнер разобрался с Синтаро Мотидзуки в трех сетах и далее встретится с Яном-Леннардом Штруффом.

Штруфф уступал 0:2 Хуберту Хуркачу по сетам, который в пятой партии снялся из-за травмы. Ян-Леннард в 36 лет впервые в карьере сыграет в четвертьфинале турнира Grand Slam.

Легендарный Новак Джокович в четырех сетах выбил «нейтрала» Романа Сафиуллина, одержав 106-ю победу на Уимблдоне. Ноле побил рекорд Роджера Федерера, у которого 105 выигранных матчей в Лондоне.

Следующим соперником Ноле будет Феликс Оже-Альяссим – канадец переиграл Алехандро Давидовича Фокину, едва не повесив баранку в пятом сете.

6 числа на Уимблдоне пройдут игры 1/8 финала в нижней части сетки.

Уимблдон-2026. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Синтаро Мотидзуки [Q] – 6:3, 7:6 (7:0), 6:3

Хуберт Хуркач – Ян-Леннард Штруфф – 6:3, 7:6 (7:5), 6:7 (2:7), 5:7, 2:4, RET., Хуркач

Феликс Оже-Альяссим [3] – Алехандро Давидович-Фокина [22] – 6:7 (4:7), 7:6 (10:8), 6:3, 6:7 (2:7), 6:1

Роман Сафиуллин [Q] – Новак Джокович [7] – 6:7 (6:8), 3:6, 6:3, 3:6

Уимблдон-2026. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Ян-Леннард Штруфф

Феликс Оже-Альяссим [3] – Новак Джокович [7]