Синнер на Уимблдоне в 15-й раз в карьере вышел в четвертьфинал Grand Slam

Лидер мирового рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) вышел в четвертьфинал Уимблдонского турнира 2026.

В четвертом раунде итальянец в трех сетах переиграл 151-ю ракетку мира Синтаро Мотидзуки (Япония) за 2 часа и 26 минут.

Уимблдон-2026. 1/8 финала

Янник Синнер (Италия) [1] – Синтаро Мотидзуки [Q] (Япония) – 6:3, 7:6 (7:0), 6:3

Это было первое очное противостояние соперников. Далее Янник встретится с Яном-Леннардом Штруффом.

Помимо Мотидзуки, Синнер на Уимблдоне также одолел Миомира Кецмановича, Нуну Боржеша и Дженсона Бруксби.

Янник проведет 15-й четвертьфинал на турнирах Grand Slam, в частности 5-й подряд на Уимблдоне.