Синнер на Уимблдоне в 15-й раз в карьере вышел в четвертьфинал Grand Slam
В четвертом раунде травяного мейджора Янник разобрался с Синтаро Мотидзуки
Лидер мирового рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) вышел в четвертьфинал Уимблдонского турнира 2026.
В четвертом раунде итальянец в трех сетах переиграл 151-ю ракетку мира Синтаро Мотидзуки (Япония) за 2 часа и 26 минут.
Уимблдон-2026. 1/8 финала
Янник Синнер (Италия) [1] – Синтаро Мотидзуки [Q] (Япония) – 6:3, 7:6 (7:0), 6:3
Это было первое очное противостояние соперников. Далее Янник встретится с Яном-Леннардом Штруффом.
Помимо Мотидзуки, Синнер на Уимблдоне также одолел Миомира Кецмановича, Нуну Боржеша и Дженсона Бруксби.
Янник проведет 15-й четвертьфинал на турнирах Grand Slam, в частности 5-й подряд на Уимблдоне.
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