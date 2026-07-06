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  4. Синнер на Уимблдоне в 15-й раз в карьере вышел в четвертьфинал Grand Slam
Уимблдон
06 июля 2026, 00:04 |
80
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Синнер на Уимблдоне в 15-й раз в карьере вышел в четвертьфинал Grand Slam

В четвертом раунде травяного мейджора Янник разобрался с Синтаро Мотидзуки

06 июля 2026, 00:04 |
80
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Синнер на Уимблдоне в 15-й раз в карьере вышел в четвертьфинал Grand Slam
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер
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Лидер мирового рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) вышел в четвертьфинал Уимблдонского турнира 2026.

В четвертом раунде итальянец в трех сетах переиграл 151-ю ракетку мира Синтаро Мотидзуки (Япония) за 2 часа и 26 минут.

Уимблдон-2026. 1/8 финала

Янник Синнер (Италия) [1] – Синтаро Мотидзуки [Q] (Япония) – 6:3, 7:6 (7:0), 6:3

Это было первое очное противостояние соперников. Далее Янник встретится с Яном-Леннардом Штруффом.

Помимо Мотидзуки, Синнер на Уимблдоне также одолел Миомира Кецмановича, Нуну Боржеша и Дженсона Бруксби.

Янник проведет 15-й четвертьфинал на турнирах Grand Slam, в частности 5-й подряд на Уимблдоне.

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Янник Синнер Синтаро Мотидзуки Уимблдон-2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Після першого раунда Сіннер набрав хід і повинно статись щось паранормальне, щоб він не виграв Вім. Хоча після Роланд Гарросу я вже нічому не здивуюся.
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