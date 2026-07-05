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  4. Избежал баранки. Стал известен соперник Джоковича в 1/4 финала Уимблдона
Уимблдон
05 июля 2026, 22:16 |
371
0

Избежал баранки. Стал известен соперник Джоковича в 1/4 финала Уимблдона

Феликс Оже-Альяссим в пяти сетах одолел Алехандро Давидовича Фокину

05 июля 2026, 22:16 |
371
0
Избежал баранки. Стал известен соперник Джоковича в 1/4 финала Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Феликс Оже-Альяссим
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Четвертый номер рейтинга АТР Феликс Оже-Альяссим (Канада) стал соперником именитого Новака Джоковича (Сербия, ATP 3) в четвертьфинале Уимблдонского турнира 2026.

В четвертом раунде канадец в пяти сетах переиграл Алехандро Давидовича Фокину (Испания, АТР 23) за 4 часа и 15 минут.

Уимблдон-2026. 1/8 финала

Феликс Оже-Альяссим (Канада) [3] – Алехандро Давидович Фокина (Испания) [22] – 6:7 (4:7), 7:6 (8:6), 6:3, 6:7 (2:7), 6:1

Оже был близок к баранке в пятой партии, но испанец сумел отыграть четыре матчбола на своей подаче.

Это было пятое очное противостояние соперников на уровне Тура. Феликс в четверый раз одержал победу над Фокиной.

Помимо Фокины, Оже-Альяссим на Уимблдоне также прошел Александра Шевченко, Дино Прижмича и Майкла Чжена. Эти три поединка Оже завершил в трех сетах.

Феликс вышел в шестой четвертьфинал на турнирах Grand Slam и во второй на Уимблдоне.

Оже-Альяссим и Джокович ранее играли друг с другом только дважды. В 2022 году Новак одолел Феликса на Мастерсе в Риме, а Оже взял реванш у Ноле в том же сезоне на Кубке Лейвера.

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Новак Джокович Феликс Оже-Альяссим Алехандро Давидович-Фокина Уимблдон-2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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