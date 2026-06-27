Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Евро U-19. Домчак, Дигтярь и Попов – в окончательной заявке сборной Украины
Чемпионат Европы
27 июня 2026, 17:01 | Обновлено 27 июня 2026, 17:17
421
0

Евро U-19. Домчак, Дигтярь и Попов – в окончательной заявке сборной Украины

Команда Михайленко сыграет на чемпионате Европы

27 июня 2026, 17:01 | Обновлено 27 июня 2026, 17:17
421
0
Евро U-19. Домчак, Дигтярь и Попов – в окончательной заявке сборной Украины
УАФ
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Cборная Украины U-19 готовится к старту юношеского чемпионата Европы, который с 28 июня по 11 июля пройдет в Уэльсе.

Наставник Дмитрий Михайленко определил окончательную заявку игроков на турнир.

Заявка юношеской сборной Украины на Евро-2026 (U-19)

Вратари: Назар Домчак («Славия» Прага, Чехия), Назар Макаренко («Александрия»).

Защитники: Никита Калюжный, Ярослав Милокост, Дмитрий Стрельчук (все – «Шахтер» Донецк), Кирилл Дигтярь, Егор Шерстюк (оба – «Металлист» Харьков), Даниил Малов («Олимпия» Любляна, Словения), Юрий Кокодиняк («Карпаты» Львов), Константин Губенко («Динамо» Київ).

Полузащитники: Александр Сорока («Гент», Бельгия), Богдан Оличенко («Бавария» Мюнхен, Германия), Константинос Плиш («Олимпиакос» Пирей, Греция), Павел Люсин («Динамо» Киев), Сергей Игнатков (ФК «Сараево»), Патрик Сикут («Питерборо», Англия), Виталий Глют («Чикаго», США).

Нападающие: Богдан Попов («Эмполи», Италия), Дмитрий Богданов («Унион» Берлин, Германия), Александр Каменский («Кривбасс» Кривой Рог).

Сборная Украины U-19 на групповом этапе сыграет против Хорватии (29 июня), Сербии (2 июля) и Италии (5 июля).

Расписание матчей группы В

1 тур. 29.06.2026

Италия - Сербия 18:00

Хорватия - Украина 22:00

2 тур. 02.07.2026

Хорватия - Италия 16:00

Сербия - Украина 20:00

3 тур. 05.07.2026

Сербия - Хорватия 18:00

Украина - Италия 18:00

Указано киевское время начала матчей.

В квартете А выступят команды Дании, Испании, Уэльса и Германии.

Две лучшие команды каждой группы выйдут в плей-офф, а также автоматически получат путевку на чемпионат мира U-20 в 2027 году.

По теме:
Стало известно, кто покажет матчи сборной Украины U-19 на Евро
ФОТО. Сборная Украины U-19 отправилась в Уэльс на Евро-2026 U-19
Где смотреть онлайн матч Евро-2027: Хорватия U-19 – Украина U-19
сборная Украины по футболу U-19 чемпионат Европы по футболу U-19
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирная таблица Лиги наций. Украина вышла на первое место
Волейбол | 26 июня 2026, 19:42 10
Турнирная таблица Лиги наций. Украина вышла на первое место
Турнирная таблица Лиги наций. Украина вышла на первое место

«Сине-желтые» заняли 1-е место в таблице

Эдди Хирн отреагировал на решение Усика освободить пояса
Бокс | 26 июня 2026, 23:47 0
Эдди Хирн отреагировал на решение Усика освободить пояса
Эдди Хирн отреагировал на решение Усика освободить пояса

Промоутер считает, что Александр совершил интересный ход

Тухель подтвердил. Защитник сборной Англии получил мышечную травму
Футбол | 27.06.2026, 15:34
Тухель подтвердил. Защитник сборной Англии получил мышечную травму
Тухель подтвердил. Защитник сборной Англии получил мышечную травму
ОФИЦИАЛЬНО. Усик принял резонансное решение о будущем
Бокс | 26.06.2026, 19:16
ОФИЦИАЛЬНО. Усик принял резонансное решение о будущем
ОФИЦИАЛЬНО. Усик принял резонансное решение о будущем
Чемпионат мира 2026. Турнирная сетка: осталось четыре вакансии в плей-офф
Футбол | 27.06.2026, 10:00
Чемпионат мира 2026. Турнирная сетка: осталось четыре вакансии в плей-офф
Чемпионат мира 2026. Турнирная сетка: осталось четыре вакансии в плей-офф
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Матвей Пономаренко получил роскошное трансферное предложение
Матвей Пономаренко получил роскошное трансферное предложение
26.06.2026, 06:32 37
Футбол
Кабайел обратился к Усику, который отказался от боя и сдал пояса
Кабайел обратился к Усику, который отказался от боя и сдал пояса
27.06.2026, 06:32 3
Бокс
Третья победа подряд! Украина в четырех сетах обыграла Канаду
Третья победа подряд! Украина в четырех сетах обыграла Канаду
26.06.2026, 19:35 28
Волейбол
В Украине вынесли вердикт Ломаченко после его неожиданного решения
В Украине вынесли вердикт Ломаченко после его неожиданного решения
26.06.2026, 11:33 12
Бокс
СУРКИС: «Я за него заплатил миллионы, а его мама в слезах просит отпустить»
СУРКИС: «Я за него заплатил миллионы, а его мама в слезах просит отпустить»
26.06.2026, 07:25 7
Футбол
ЧМ-2026. Определились 19 из 32 участников плей-офф: сетка турнира
ЧМ-2026. Определились 19 из 32 участников плей-офф: сетка турнира
26.06.2026, 09:00 3
Футбол
Шахтер решил переехать в Англию
Шахтер решил переехать в Англию
26.06.2026, 07:44 21
Футбол
Сухая победа! Украина разгромила чемпионов мира в Лиге наций
Сухая победа! Украина разгромила чемпионов мира в Лиге наций
25.06.2026, 19:00 68
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем