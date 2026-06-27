Евро U-19. Домчак, Дигтярь и Попов – в окончательной заявке сборной Украины

Cборная Украины U-19 готовится к старту юношеского чемпионата Европы, который с 28 июня по 11 июля пройдет в Уэльсе.

Наставник Дмитрий Михайленко определил окончательную заявку игроков на турнир.

Заявка юношеской сборной Украины на Евро-2026 (U-19)

Вратари: Назар Домчак («Славия» Прага, Чехия), Назар Макаренко («Александрия»).

Защитники: Никита Калюжный, Ярослав Милокост, Дмитрий Стрельчук (все – «Шахтер» Донецк), Кирилл Дигтярь, Егор Шерстюк (оба – «Металлист» Харьков), Даниил Малов («Олимпия» Любляна, Словения), Юрий Кокодиняк («Карпаты» Львов), Константин Губенко («Динамо» Київ).

Полузащитники: Александр Сорока («Гент», Бельгия), Богдан Оличенко («Бавария» Мюнхен, Германия), Константинос Плиш («Олимпиакос» Пирей, Греция), Павел Люсин («Динамо» Киев), Сергей Игнатков (ФК «Сараево»), Патрик Сикут («Питерборо», Англия), Виталий Глют («Чикаго», США).

Нападающие: Богдан Попов («Эмполи», Италия), Дмитрий Богданов («Унион» Берлин, Германия), Александр Каменский («Кривбасс» Кривой Рог).

Сборная Украины U-19 на групповом этапе сыграет против Хорватии (29 июня), Сербии (2 июля) и Италии (5 июля).

Расписание матчей группы В

1 тур. 29.06.2026

Италия - Сербия 18:00

Хорватия - Украина 22:00

2 тур. 02.07.2026

Хорватия - Италия 16:00

Сербия - Украина 20:00

3 тур. 05.07.2026

Сербия - Хорватия 18:00

Украина - Италия 18:00

Указано киевское время начала матчей.

В квартете А выступят команды Дании, Испании, Уэльса и Германии.

Две лучшие команды каждой группы выйдут в плей-офф, а также автоматически получат путевку на чемпионат мира U-20 в 2027 году.