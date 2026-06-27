Чемпионат мира27 июня 2026, 11:14 | Обновлено 27 июня 2026, 11:15
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Три африканские сборные вышли в плей-офф ЧМ по итогам игрового дня
Вспомним все африканские сборные, выходившие из группы на мировых первенствах
27 июня 2026, 11:14 | Обновлено 27 июня 2026, 11:15
296
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Сразу три африканских сборных вышли из группы на ЧМ-2026 и сыграют в плей-офф турнира.
Этими сборными стали Сенегал после победы над Ираком, Кабо-Верде после ничьей против Саудовской Аравии и Египет после ничьей против Ирана.
Сенегал в третий раз вышел в стадию плей-офф мировых первенств, повторив достижения Нигерии и Марокко среди африканских сборных.
Кабо-Верде и Египет стали 9-й и 10-й сборными из Африки, вышедшими из группы на мундиалях.
Африканские сборные, выходившие из группы на чемпионатах мира
- 3 – Нигерия
- 3 – Марокко
- 3 – Сенегал
- 2 – Гана
- 1 – Камерун
- 1 – Алжир
- 1 – ЮАР
- 1 – Кот-д'Ивуар
- 1 – Кабо-Верде
- 1 – Египет
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