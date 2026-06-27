Три африканские сборные вышли в плей-офф ЧМ по итогам игрового дня

Сразу три африканских сборных вышли из группы на ЧМ-2026 и сыграют в плей-офф турнира.

Этими сборными стали Сенегал после победы над Ираком, Кабо-Верде после ничьей против Саудовской Аравии и Египет после ничьей против Ирана.

Сенегал в третий раз вышел в стадию плей-офф мировых первенств, повторив достижения Нигерии и Марокко среди африканских сборных.

Кабо-Верде и Египет стали 9-й и 10-й сборными из Африки, вышедшими из группы на мундиалях.

Африканские сборные, выходившие из группы на чемпионатах мира