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Чемпионат мира
27 июня 2026, 11:14 | Обновлено 27 июня 2026, 11:15
296
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Три африканские сборные вышли в плей-офф ЧМ по итогам игрового дня

Вспомним все африканские сборные, выходившие из группы на мировых первенствах

27 июня 2026, 11:14 | Обновлено 27 июня 2026, 11:15
296
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Три африканские сборные вышли в плей-офф ЧМ по итогам игрового дня
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сразу три африканских сборных вышли из группы на ЧМ-2026 и сыграют в плей-офф турнира.

Этими сборными стали Сенегал после победы над Ираком, Кабо-Верде после ничьей против Саудовской Аравии и Египет после ничьей против Ирана.

Сенегал в третий раз вышел в стадию плей-офф мировых первенств, повторив достижения Нигерии и Марокко среди африканских сборных.

Кабо-Верде и Египет стали 9-й и 10-й сборными из Африки, вышедшими из группы на мундиалях.

Африканские сборные, выходившие из группы на чемпионатах мира

  • 3 – Нигерия
  • 3 – Марокко
  • 3 – Сенегал
  • 2 – Гана
  • 1 – Камерун
  • 1 – Алжир
  • 1 – ЮАР
  • 1 – Кот-д'Ивуар
  • 1 – Кабо-Верде
  • 1 – Египет
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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