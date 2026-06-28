Иностранный футболист вернулся в Динамо перед стартом в Лиге Европы

Киевское «Динамо» продолжает учебно-тренировочный сбор в Австрии, где готовится к новому сезону и старту в первом квалификационном раунде Лиги Европы.

«Бело-синие» провели тренировку, посвященную развитию скоростно-силовых качеств футболистов. Под руководством тренерского штаба игроки выполняли упражнения для развития взрывной силы.

В расположение команды вернулся форвард Владислав Бленуце, который пропустил часть тренировочного сбора и не играл в нескольких товарищеских матчах.

Пресс-служба киевского клуба сообщила, что 24-летний нападающий принял участие в разминке, после чего ограничился пробежкой по кругу, постепенно набирая необходимые физические кондиции.

Бленуце присоединился к киевской команде в сентябре 2025 года, проведя 11 матчей в футболке «бело-синих» (один гол). Трансферная стоимость нападающего составляет один миллион евро.