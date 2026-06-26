Динамо решило попрощаться с игроком, который не входит в планы Костюка
За трансфер румынского форварда Владислава Бленуце придется заплатить 1,2-1,3 млн евро
Форвард киевского «Динамо» Владислав Бленуце с высокой вероятностью покинет клуб, так как не нужен главному тренеру Игорю Костюку.
Польский журналист Камиль Павельчик подтвердил информацию, что в услугах 24-летнего футболиста заинтересованы два клуба – «Ракув» Ченстохова и «Вечиста».
«Бело-синие» рассмотрят все предложения о трансфере румынского нападающего, но намерены заработать сумму в размере 1,2-1,3 миллиона евро.
Интерес к Бленуце также проявляют испанский «Кадис», чешская «Сигма» и «Динамо» Бухарест, но главными претендентами на игрока считаются именно польские клубы.
Владислав присоединился к киевской команды в сентябре 2025 года и провел 11 матчей в футболке «Динамо», в которых забил один гол. Трансферная стоимость форварда составляет один миллион евро.
🚨 Na radarze Rakowa i Wieczystej Kraków znalazł się Vladislav Blănuță, a więc 24-letni środkowy napastnik Dynama Kijów.— Kamil Pawelczyk - Transfery Piłkarskie Oficjalnie (@pawelczyk_tpo) June 25, 2026
Mimo że umowa z Rumunem mołdawskiego pochodzenia kończy się dopiero za 4 lata, to według informacji będzie on dostępny dla zespołu, który wyda na niego kwotę… pic.twitter.com/UKlVKd923J
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