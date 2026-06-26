Динамо решило попрощаться с игроком, который не входит в планы Костюка

Форвард киевского «Динамо» Владислав Бленуце с высокой вероятностью покинет клуб, так как не нужен главному тренеру Игорю Костюку.

Польский журналист Камиль Павельчик подтвердил информацию, что в услугах 24-летнего футболиста заинтересованы два клуба – «Ракув» Ченстохова и «Вечиста».

«Бело-синие» рассмотрят все предложения о трансфере румынского нападающего, но намерены заработать сумму в размере 1,2-1,3 миллиона евро.

Интерес к Бленуце также проявляют испанский «Кадис», чешская «Сигма» и «Динамо» Бухарест, но главными претендентами на игрока считаются именно польские клубы.

Владислав присоединился к киевской команды в сентябре 2025 года и провел 11 матчей в футболке «Динамо», в которых забил один гол. Трансферная стоимость форварда составляет один миллион евро.