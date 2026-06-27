В субботу, 27 июня, состоялся матч третьего тура группы H чемпионата мира, в котором встретились сборные Испании и Уругвая. Европейская сборная одолела соперника со счетом 1:0.

Автором единственного забитого мяча стал форвард мадридского «Атлетико» Алехандро Баэна, который в итоге был признан лучшим игроком этого противостояния.

Талантливый 24-летний нападающий огорчил уругвайского вратаря на 42-й минуте и позволил испанской сборной набрать три балла и финишировать на первом месте в квартете.

Подопечные Луиса де ла Фуэнте пробились на стадию 1/16 финала, а вот путь уругвайской сборной на мундиале завершился достаточно быстро.

ФОТО. Лучшим игроком в противостоянии Уругвая и Испании стал форвард Атлетико