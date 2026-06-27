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Чемпионат мира
27 июня 2026, 06:22 | Обновлено 27 июня 2026, 06:37
458
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Лучшим игроком в противостоянии Уругвая и Испании стал форвард Атлетико

Алехандро Баэна забил единственный гол в матче и позволил La Furia Roja финишировать первыми

27 июня 2026, 06:22 | Обновлено 27 июня 2026, 06:37
458
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Лучшим игроком в противостоянии Уругвая и Испании стал форвард Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. Алехандро Баэна
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В субботу, 27 июня, состоялся матч третьего тура группы H чемпионата мира, в котором встретились сборные Испании и Уругвая. Европейская сборная одолела соперника со счетом 1:0.

Автором единственного забитого мяча стал форвард мадридского «Атлетико» Алехандро Баэна, который в итоге был признан лучшим игроком этого противостояния.

Талантливый 24-летний нападающий огорчил уругвайского вратаря на 42-й минуте и позволил испанской сборной набрать три балла и финишировать на первом месте в квартете.

Подопечные Луиса де ла Фуэнте пробились на стадию 1/16 финала, а вот путь уругвайской сборной на мундиале завершился достаточно быстро.

ФОТО. Лучшим игроком в противостоянии Уругвая и Испании стал форвард Атлетико

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ЧМ-2026 по футболу сборная Испании по футболу сборная Уругвая по футболу Алехандро Баэна лучший игрок
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
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С каким стопроцентным результатом пробились в плей-офф испанцы?? 7 из 9 очков - это 100%результат?
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