Лучшим игроком в противостоянии Уругвая и Испании стал форвард Атлетико
Алехандро Баэна забил единственный гол в матче и позволил La Furia Roja финишировать первыми
В субботу, 27 июня, состоялся матч третьего тура группы H чемпионата мира, в котором встретились сборные Испании и Уругвая. Европейская сборная одолела соперника со счетом 1:0.
Автором единственного забитого мяча стал форвард мадридского «Атлетико» Алехандро Баэна, который в итоге был признан лучшим игроком этого противостояния.
Талантливый 24-летний нападающий огорчил уругвайского вратаря на 42-й минуте и позволил испанской сборной набрать три балла и финишировать на первом месте в квартете.
Подопечные Луиса де ла Фуэнте пробились на стадию 1/16 финала, а вот путь уругвайской сборной на мундиале завершился достаточно быстро.
ФОТО. Лучшим игроком в противостоянии Уругвая и Испании стал форвард Атлетико
Your @MichelobUltra Superior Player of the Match is Álex Baena. ✨— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 27, 2026
#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/yWqpT9KKNR
Spain finish as Group H winners! 🔝#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 27, 2026
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