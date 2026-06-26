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Чемпионат мира
26 июня 2026, 20:55 |
314
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Бельгия вернет роль фаворита. Прогноз на решающие матчи в группе G

Александр Бабич считает, что бельгийцы победят Новую Зеландию, а Египет и Иран сыграют вничью

26 июня 2026, 20:55 |
314
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Бельгия вернет роль фаворита. Прогноз на решающие матчи в группе G
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку
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Утром, 27 июня в шесть утра по киевскому времени на чемпионате мира возьмут старт матчи третьего тура в группе G, где на победу претендуют три команды – Египет, Иран (сыграют между собой), а также Бельгия, которая встретится с Новой Зеландией.

Здесь тоже ситуация закручена до предела. Смотрите турнирную таблицу ниже. Свой итоговый прогноз на распределение мест в этом квартете эксклюзивно для сайта Sport.ua дал наш эксперт, тренер Александр Бабич.

– Если говорить об изначальном фаворите группы Бельгии, то я не сомневаюсь в том, что в матче с Новой Зеландией они возьмут три очка, – сказал Бабич, – Более того, бельгийцы будут стремиться сделать разницу в расчете на ничью или минимальную победу Ирана над Египтом.

В этом поединке важна будет сила атака команды Руди Гарсии. Посмотрим, смог ли за это время набрать нужные кондиции Ромелу Лукаку, от которого ждут голов, и это их главная ударная сила. Не возьмусь сказать, будет ли гол на счету форварда, но Бельгия победит со счетом 3:0.

Что касается поединка Египет – Иран, то это будет, так сказать, стратегический матч, где любая ошибка может стать роковой. Не думаю, что здесь будет забито много мячей. Предположу, что Египет, который, в принципе, устраивает ничья, сыграет от обороны. А вот Ирану нужно атаковать, поскольку они понимают, что победа Бельгии или Новой Зеландии может откинуть их на третье место. А при активе в два очка рассчитывать на проход в 1/16-ю будет нереально. Тем не менее, эта игра, на мой взгляд, завершится вничью – 1:1. Поэтому, исходя из моих прогнозов (улыбается), на первое место выйдет Бельгия, а вторую прямую путевку в плей-офф завоюет Египет.

Группа G Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Египет 2 1 1 0 4 - 2 27.06.26 06:00 Египет - Иран22.06.26 Новая Зеландия 1:3 Египет15.06.26 Бельгия 1:1 Египет 4
2 Иран 2 0 2 0 2 - 2 27.06.26 06:00 Египет - Иран21.06.26 Бельгия 0:0 Иран16.06.26 Иран 2:2 Новая Зеландия 2
3 Бельгия 2 0 2 0 1 - 1 27.06.26 06:00 Новая Зеландия - Бельгия21.06.26 Бельгия 0:0 Иран15.06.26 Бельгия 1:1 Египет 2
4 Новая Зеландия 2 0 1 1 3 - 5 27.06.26 06:00 Новая Зеландия - Бельгия22.06.26 Новая Зеландия 1:3 Египет16.06.26 Иран 2:2 Новая Зеландия 1
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Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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