Бельгия вернет роль фаворита. Прогноз на решающие матчи в группе G

Утром, 27 июня в шесть утра по киевскому времени на чемпионате мира возьмут старт матчи третьего тура в группе G, где на победу претендуют три команды – Египет, Иран (сыграют между собой), а также Бельгия, которая встретится с Новой Зеландией.

Здесь тоже ситуация закручена до предела. Смотрите турнирную таблицу ниже. Свой итоговый прогноз на распределение мест в этом квартете эксклюзивно для сайта Sport.ua дал наш эксперт, тренер Александр Бабич.

– Если говорить об изначальном фаворите группы Бельгии, то я не сомневаюсь в том, что в матче с Новой Зеландией они возьмут три очка, – сказал Бабич, – Более того, бельгийцы будут стремиться сделать разницу в расчете на ничью или минимальную победу Ирана над Египтом.

В этом поединке важна будет сила атака команды Руди Гарсии. Посмотрим, смог ли за это время набрать нужные кондиции Ромелу Лукаку, от которого ждут голов, и это их главная ударная сила. Не возьмусь сказать, будет ли гол на счету форварда, но Бельгия победит со счетом 3:0.

Что касается поединка Египет – Иран, то это будет, так сказать, стратегический матч, где любая ошибка может стать роковой. Не думаю, что здесь будет забито много мячей. Предположу, что Египет, который, в принципе, устраивает ничья, сыграет от обороны. А вот Ирану нужно атаковать, поскольку они понимают, что победа Бельгии или Новой Зеландии может откинуть их на третье место. А при активе в два очка рассчитывать на проход в 1/16-ю будет нереально. Тем не менее, эта игра, на мой взгляд, завершится вничью – 1:1. Поэтому, исходя из моих прогнозов (улыбается), на первое место выйдет Бельгия, а вторую прямую путевку в плей-офф завоюет Египет.