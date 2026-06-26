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  4. «Кабо-Верде снова перепишет историю». Кравченко – о развязке в группе H
Чемпионат мира
26 июня 2026, 16:02 |
505
0

«Кабо-Верде снова перепишет историю». Кравченко – о развязке в группе H

Прогноз экс-игрока сборной Украины говорит о том, что Уругвай едет домой, а Кабо-Верде – в плей-офф

26 июня 2026, 16:02 |
505
0
«Кабо-Верде снова перепишет историю». Кравченко – о развязке в группе H
Getty Images/Global Images Ukraine. Кабо-Верде
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На чемпионате мира, который проходит в США, Канаде и Мексике, перед последним туром группового раунда одна из самых запутанных ситуаций сложилась в группе H.

Не вдаваясь в подробности раскладов, следует отметить то, что Испания может закончить основной раунд на третьем месте, Уругвай – поехать домой, а Кабе-Верде даже выиграть группу. Да и Саудовская Аравия еще не завершила турнир, и при благоприятных условиях подопечные Георгиоса Дониса могут подняться на второе место.

Свой прогноз на развязку этой борьбы эксклюзивно для сайта Sport.ua дал наш эксперт, бывший полузащитник сборной Украины Сергей Кравченко.

– Естественно, что один из центральных матчей группового раунда в третьем туре будет противостояние Испании и Уругвая, – сказал Кравченко. – Мне импонируют своей работой и Луис де ла Фуэнте, и Марсело Бьелса. Я считаю, что это будет очень интересный матч, так как Испания не гарантировала себе первое место, а Уругвай и вовсе может отправиться домой. Хотя все идет к тому, что так и будет, поскольку в этом противостоянии, в котором будут доминировать испанцы, а уругвайцы прессинговать, я отдаю минимальное предпочтение европейской команде – 2:1.

В свою очередь, во встрече Кабо-Верде и Саудовской Аравии, о которых я могу судить только по матчам чемпионата мира, поскольку сильно за ними не следил, я ставлю на ничью – 1:1. Что позволит африканской сборной снова переписать историю. Сначала команда вышла впервые на чемпионат мира, а теперь напрямую пробьется в плей-офф.

Группа Н Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Испания 2 1 1 0 4 - 0 27.06.26 03:00 Уругвай - Испания21.06.26 Испания 4:0 Саудовская Аравия15.06.26 Испания 0:0 Кабо-Верде 4
2 Уругвай 2 0 2 0 3 - 3 27.06.26 03:00 Уругвай - Испания22.06.26 Уругвай 2:2 Кабо-Верде16.06.26 Саудовская Аравия 1:1 Уругвай 2
3 Кабо-Верде 2 0 2 0 2 - 2 27.06.26 03:00 Кабо-Верде - Саудовская Аравия22.06.26 Уругвай 2:2 Кабо-Верде15.06.26 Испания 0:0 Кабо-Верде 2
4 Саудовская Аравия 2 0 1 1 1 - 5 27.06.26 03:00 Кабо-Верде - Саудовская Аравия21.06.26 Испания 4:0 Саудовская Аравия16.06.26 Саудовская Аравия 1:1 Уругвай 1
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Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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