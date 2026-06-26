«Кабо-Верде снова перепишет историю». Кравченко – о развязке в группе H

На чемпионате мира, который проходит в США, Канаде и Мексике, перед последним туром группового раунда одна из самых запутанных ситуаций сложилась в группе H.

Не вдаваясь в подробности раскладов, следует отметить то, что Испания может закончить основной раунд на третьем месте, Уругвай – поехать домой, а Кабе-Верде даже выиграть группу. Да и Саудовская Аравия еще не завершила турнир, и при благоприятных условиях подопечные Георгиоса Дониса могут подняться на второе место.

Свой прогноз на развязку этой борьбы эксклюзивно для сайта Sport.ua дал наш эксперт, бывший полузащитник сборной Украины Сергей Кравченко.

– Естественно, что один из центральных матчей группового раунда в третьем туре будет противостояние Испании и Уругвая, – сказал Кравченко. – Мне импонируют своей работой и Луис де ла Фуэнте, и Марсело Бьелса. Я считаю, что это будет очень интересный матч, так как Испания не гарантировала себе первое место, а Уругвай и вовсе может отправиться домой. Хотя все идет к тому, что так и будет, поскольку в этом противостоянии, в котором будут доминировать испанцы, а уругвайцы прессинговать, я отдаю минимальное предпочтение европейской команде – 2:1.

В свою очередь, во встрече Кабо-Верде и Саудовской Аравии, о которых я могу судить только по матчам чемпионата мира, поскольку сильно за ними не следил, я ставлю на ничью – 1:1. Что позволит африканской сборной снова переписать историю. Сначала команда вышла впервые на чемпионат мира, а теперь напрямую пробьется в плей-офф.