Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру Иммобиле

Итальянский нападающий Чиро Иммобиле намерен продлить контракт с «Парижем». Об этом сообщает Le Parisien.

По информации источника, 36-летний футболист намерен подписать с представителем Лиг 1 контракт сроком на 1 сезон. Игроку нравится жизнь в Париже, а в клубе довольны его игрой.

Присоединился к парижской команде Чиро Иммобиле в январе 2026 года. За 22 матча на клубном уровне в прошедшем сезоне он отличился 2 голами 2 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Жюльен Лопес попрощался с «Парижем».