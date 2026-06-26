Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру Иммобиле
Итальянский бомбардир продлит контракт с «Парижем»
Итальянский нападающий Чиро Иммобиле намерен продлить контракт с «Парижем». Об этом сообщает Le Parisien.
По информации источника, 36-летний футболист намерен подписать с представителем Лиг 1 контракт сроком на 1 сезон. Игроку нравится жизнь в Париже, а в клубе довольны его игрой.
Присоединился к парижской команде Чиро Иммобиле в январе 2026 года. За 22 матча на клубном уровне в прошедшем сезоне он отличился 2 голами 2 голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что Жюльен Лопес попрощался с «Парижем».
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