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Франция
26 июня 2026, 16:11 | Обновлено 26 июня 2026, 16:12
129
0

Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру Иммобиле

Итальянский бомбардир продлит контракт с «Парижем»

26 июня 2026, 16:11 | Обновлено 26 июня 2026, 16:12
129
0
Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру Иммобиле
Getty Images/Global Images Ukraine. Чиро Иммобиле
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Итальянский нападающий Чиро Иммобиле намерен продлить контракт с «Парижем». Об этом сообщает Le Parisien.

По информации источника, 36-летний футболист намерен подписать с представителем Лиг 1 контракт сроком на 1 сезон. Игроку нравится жизнь в Париже, а в клубе довольны его игрой.

Присоединился к парижской команде Чиро Иммобиле в январе 2026 года. За 22 матча на клубном уровне в прошедшем сезоне он отличился 2 голами 2 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Жюльен Лопес попрощался с «Парижем».

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чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Париж Чиро Иммобиле
Даниил Кирияка Источник: Le Parisien
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