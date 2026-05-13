13 мая 2026, 15:33 | Обновлено 13 мая 2026, 15:52
ОФИЦИАЛЬНО. Знаковый игрок Парижа покинет клуб по окончании сезона

Жюльен Лопес попрощался с клубом

Getty Images/Global Images Ukraine. Жюльен Лопес

Игрок «Парижа» Жюльен Лопес сообщил, что покинет клуб по окончании сезона.

«Нужно было, чтобы это произошло однажды. После десятилетия в цветах «Парижа» пришло время закрыть главу ФК «Париж» с гордостью за то, что я отдавал все каждый раз, когда выходил на это поле.

Как марселец, приехавший в Париж, чтобы подписать свой первый профессиональный контракт в 25 лет, а в 33 года выйти в Лигу 1, я никогда не мог представить, что напишу такую историю.

Спасибо президенту Пьеру Ферраччи, который всегда был рядом, всегда находил доброе слово поддержки перед матчем. Спасибо всем тренерам, каждому человеку, который живет этим клубом, болельщикам, которые были рядом еще со времен «Шарлети» – настоящая семья. Всем моим партнерам по команде, которых я встретил в этой раздевалке – «моей раздевалке» – вы знаете, что мы пережили вместе. Эти ежедневные моменты останутся невероятными воспоминаниями. Каждое утро я с нетерпением ждал момента, когда приеду сюда.

И что может быть прекраснее, чем играть вместе с тобой, брат, Максимом Лопесом. Какое удовольствие! Никакие слова не смогут описать то, что мы пережили, брат: видеть, как ты снова находишь радость жизни, играть, побеждать, вместе праздновать гол, осуществить мою мечту о Лиге 1, соревноваться с тобой на тренировках, видеть, как ты злился, когда уходил с поля, отдавать друг другу передачи на «Велодроме» – невероятно. Это навсегда останется в памяти.

Одна страница переворачивается, но лучшее еще впереди. Я мотивирован, в отличной форме и готов к новому вызову.

Спасибо, Париж!»

Лопес выступал за «Париж» с сезона 2017/18 и провел 261 матч, забив 31 гол и отдав 16 результативных передач. Эти показатели делают его третьим бомбардиром в истории клуба и вторым по количеству матчей.

