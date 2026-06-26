Чемпионат мира26 июня 2026, 12:16 |
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Нидерланды и Кот-д'Ивуар присоединились к командам с 2 победами на ЧМ-2026
Вспомним все сборные, которые побеждали на текущем мировом первенстве
26 июня 2026, 12:16 |
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После очередного игрового дня на чемпионате мира 2026 увеличилось количество сборных, одержавших две или более победы.
К числу таких сборных присоединились победившие Тунис Нидерланды и Кот-д'Ивуар после победы над Кюрасао.
Сборные с 2+ победами на ЧМ-2026
- 3 – Мексика
- 2 – Германия, Франция, Норвегия, Швейцария, Нидерланды, Аргентина, Колумбия, Бразилия, Кот-д'Ивуар, Марокко, США
Конфедерации с наибольшим количеством побед на чемпионате мира 2026 (по состоянию на 26 июня)
- 19 – УЕФА (Шотландия, Германия (2), Швеция, Франция (2), Норвегия (2), Австрия, Англия, Швейцария (2), Нидерланды (2), Испания, Португалия, Хорватия, Босния и Герцеговина, Турция)
- 8 – КОНМЕБОЛ (Аргентина (2), Колумбия (2), Бразилия (2), Парагвай, Эквадор)
- 8 – КАФ (Кот-д'Ивуар (2), Гана, Марокко (2), Египет, Алжир, ЮАР)
- 6 – КОНКАКАФ (Мексика (3), США (2), Канада)
- 3 – АФК (Южная Корея, Австралия, Япония)
- 0 – ОФК
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