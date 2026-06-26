Нидерланды и Кот-д'Ивуар присоединились к командам с 2 победами на ЧМ-2026

После очередного игрового дня на чемпионате мира 2026 увеличилось количество сборных, одержавших две или более победы.

К числу таких сборных присоединились победившие Тунис Нидерланды и Кот-д'Ивуар после победы над Кюрасао.

Сборные с 2+ победами на ЧМ-2026

3 – Мексика

2 – Германия, Франция, Норвегия, Швейцария, Нидерланды, Аргентина, Колумбия, Бразилия, Кот-д'Ивуар, Марокко, США

Конфедерации с наибольшим количеством побед на чемпионате мира 2026 (по состоянию на 26 июня)