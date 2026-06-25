Египет в топ-3. Названы страны с самым высоким интересом к ЧМ-2026

Данные индекса интереса к чемпионату мира (WCI) показывают, что США лидируют по уровню внимания к турниру. По состоянию на 23 июня 2026 года страна набрала 37,45 млн баллов WCI после победы над Парагваем 4:1, тогда как Бразилия – 11,92 млн.

США более чем в три раза опережают Бразилию по индексу, что опровергает ожидания о концентрации интереса только в Латинской Америке и Европе. Египет занимает третье место с 8,69 млн и показал самый быстрый рост – +26,73%, оставаясь в числе лидеров еще до начала своих матчей.

Германия и Англия сохраняют высокие позиции, однако данные показывают сильную ежедневную волатильность: интерес может резко расти перед матчами и падать после поражений. Среди заметных снижений – Швейцария (-48,84%), Япония (-45,28%) и Южная Корея (-41,69%).

Анализ также показывает слабую связь между спортивными результатами и интересом к ставкам. На динамику влияют медиа-циклы, диаспора, культура ставок и локальные особенности рынков.

Важно, что индекс отражает интерес и поисковую активность, а не прямые доходы операторов, однако может указывать на потенциальные рыночные возможности.

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