Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Мир азарта
  3. Бразильский регулятор начал проверку трансляций Чемпионата мира
Азартные игры
25 июня 2026, 19:49 |
100
0

Бразильский регулятор начал проверку трансляций Чемпионата мира

Под внимание попали интеграции букмекерских брендов во время прямых эфиров

25 июня 2026, 19:49 |
100
0
Бразильский регулятор начал проверку трансляций Чемпионата мира
iStock
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Национальный секретариат по защите прав потребителей Бразилии начал предварительное расследование в отношении CazéTV из-за рекламы ставок, показанной во время трансляций матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2026.

Регулятор проверит, нарушали ли рекламные интеграции правила в сфере ставок и защиты прав потребителей, включая запрет на поощрение чрезмерной азартной игры и смешение рекламного и редакционного контента.

В центре внимания оказались несколько трансляций, в ходе которых ведущие и комментаторы продвигали букмекерские акции, рассказывали о специальных коэффициентах и призывали зрителей переходить на сайты операторов через QR-коды.

Власти оценят, могли ли такие интеграции представлять собой недобросовестную рекламу или нарушать требования к разграничению коммерческого и редакционного контента.

Грузия откроет рынок азартных игр для иностранных операторов

По теме:
Турция – США. Текстовая трансляция матча
Бундеслига заключила соглашение с платформой прогнозов
Германия может повторить собственный рекорд по количеству побед подряд
азарт ставки букмекеры Бразилия чемпионат мира по футболу
Александр Гринник Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой
Бокс | 25 июня 2026, 06:36 0
В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой
В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой

Анбер отметил, что Итауме некуда спешить

Арда Туран принял предложение из Турции
Футбол | 25 июня 2026, 08:15 4
Арда Туран принял предложение из Турции
Арда Туран принял предложение из Турции

«Шахтер» сыграет товарищеский матч против «Бурсаспора»

Костюк объяснил, зачем Динамо подписало Кендзеру и Мунгенге
Футбол | 25.06.2026, 16:51
Костюк объяснил, зачем Динамо подписало Кендзеру и Мунгенге
Костюк объяснил, зачем Динамо подписало Кендзеру и Мунгенге
Винисиус обратился к Анчелотти после безумного матча против Шотландии на ЧМ
Футбол | 25.06.2026, 06:59
Винисиус обратился к Анчелотти после безумного матча против Шотландии на ЧМ
Винисиус обратился к Анчелотти после безумного матча против Шотландии на ЧМ
Динамо – Жилина – 5:1. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор
Футбол | 24.06.2026, 22:23
Динамо – Жилина – 5:1. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор
Динамо – Жилина – 5:1. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
24.06.2026, 10:23 7
Футбол
Рома получила официальное предложение по Артему Довбику
Рома получила официальное предложение по Артему Довбику
24.06.2026, 08:02 6
Футбол
Суперзвезда бокса отказался от боя с Усиком
Суперзвезда бокса отказался от боя с Усиком
24.06.2026, 08:57
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило подписание нападающего из топ-клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило подписание нападающего из топ-клуба
24.06.2026, 15:42 141
Футбол
Ярослава Магучих выиграла соревнования Континентального тура в Загребе
Ярослава Магучих выиграла соревнования Континентального тура в Загребе
24.06.2026, 20:51 5
Другие виды
Соперник Итаумы: «Я его нокаутирую. Я могу даже лошадь нокаутировать»
Соперник Итаумы: «Я его нокаутирую. Я могу даже лошадь нокаутировать»
25.06.2026, 01:05 5
Бокс
Плотницкий вернулся. Украина сенсационно победила Бразилию в Лиге наций
Плотницкий вернулся. Украина сенсационно победила Бразилию в Лиге наций
24.06.2026, 19:55 54
Волейбол
ОФИЦИАЛЬНО. Минус три украинца. Футболисты Динамо оказались не нужны клубу
ОФИЦИАЛЬНО. Минус три украинца. Футболисты Динамо оказались не нужны клубу
24.06.2026, 07:14 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем