Бразильский регулятор начал проверку трансляций Чемпионата мира

Национальный секретариат по защите прав потребителей Бразилии начал предварительное расследование в отношении CazéTV из-за рекламы ставок, показанной во время трансляций матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2026.

Регулятор проверит, нарушали ли рекламные интеграции правила в сфере ставок и защиты прав потребителей, включая запрет на поощрение чрезмерной азартной игры и смешение рекламного и редакционного контента.

В центре внимания оказались несколько трансляций, в ходе которых ведущие и комментаторы продвигали букмекерские акции, рассказывали о специальных коэффициентах и призывали зрителей переходить на сайты операторов через QR-коды.

Власти оценят, могли ли такие интеграции представлять собой недобросовестную рекламу или нарушать требования к разграничению коммерческого и редакционного контента.

Грузия откроет рынок азартных игр для иностранных операторов