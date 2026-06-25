«Компанию США составит Австралия. Бабич – о решающих матчах группы D

26 июня, когда в Украине будет пять часов утра, на чемпионате мира начнутся матчи третьего тура в группе D, в которых встретятся Турция – США и Парагвай – Австралия. Хозяева турнира американцы уже гарантировали себе первой место, а за вторую прямую путевку в плей-офф ведут борьбу Австралия и Парагвай, Турция же неожиданно для многих покидает соревнования после основной сетки соревнований.

О предстоящих поединках сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал известный тренер, наш эксперт Александр Бабич.

– Из-за разницы во времени не все матчи удается посмотреть, – сказал Бабич, – Тем не менее, поединки с участием американцев не пропустил. Здесь отчетливо видна работа Маурисио Почетино. У США много прессинга, команда хорошо держит ритм игры. Игроки качественно работают один в один, поэтому не случайность, что одни из хозяев турнира в своей группе идут на первом месте, точнее, его уже завоевали.

Турцию жаль, они по игре очень хорошо выглядели, нанесли по воротам соперника больше 60-ти ударов, но фарт был не на их стороне. Думаю, туркам удастся завершить турнир на мажорной ноте. По крайней мере, верю, что подопечные Винченцо Монтеллы забьют, даже дважды, поскольку уже не будет ответственности за результат. В этой паре ставлю на результативную ничью – 2:2.

Австралия – Парагвай – это битва за второе место. Фаворита здесь нет, но есть небольшое преимущество у австралийцев, поскольку в этом противостоянии их устраивает ничья. Поэтому с позиции силы, на мой взгляд, будут действовать южноамериканцы. Тем не менее, Австралия свой шанс в контригре использует. Предположу, что эта игра завершится – 1:1 и все в этой группе останется без изменений.