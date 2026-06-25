Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «За эту сборную я болею с 2010 года»
Чемпионат мира
25 июня 2026, 12:33 |
895
0

Мирон МАРКЕВИЧ: «За эту сборную я болею с 2010 года»

Авторитетный отечественный тренер сказал, за какую национальную команду переживает на ЧМ-2026

25 июня 2026, 12:33 |
895
0
Мирон МАРКЕВИЧ: «За эту сборную я болею с 2010 года»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Испании
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

На чемпионате мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике стартовали матчи заключительного тура группового раунда. О перипетиях этих соревнований в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua рассказал авторитетный наставник Мирон Маркевич, который назвал и сборную, за которую наибольше переживает.

– Болею за Испанию, – сказал Маркевич. – Я уже давно отдаю предпочтение этой сборной. С тех времен, как они стали чемпионами мира в 2010 году. Потом были триумфы на европейских форумах в 2012-м и 2024-м. Команда постоянно находится среди топовых сборных, и игру демонстрирует, которая радует глаз.

Тем более, я имею возможность наблюдать, как в этой стране идет подготовка молодых футболистов, поскольку мой внук тренируется в Испании. Здесь очень серьезный подход к делу.

По теме:
Марокко одержало волевую победу над Гаити с двойным камбеком
В матчах вчерашнего дня мундиаля «отличились» два голкипера
Бразилия в 12-й раз подряд стала победителем группы на чемпионатах мира
Мирон Маркевич ЧМ-2026 по футболу сборная Испании по футболу Мнение эксперта
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис дал футболисту обещание перед трансфером. Касается Пономаренко
Футбол | 25 июня 2026, 11:10 7
Суркис дал футболисту обещание перед трансфером. Касается Пономаренко
Суркис дал футболисту обещание перед трансфером. Касается Пономаренко

Мунгенге пообещали регулярную игровую практику

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило подписание нападающего из топ-клуба
Футбол | 24 июня 2026, 15:42 140
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило подписание нападающего из топ-клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило подписание нападающего из топ-клуба

К команде присоединился Мунгенге

Динамо – Жилина – 5:1. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор
Футбол | 24.06.2026, 22:23
Динамо – Жилина – 5:1. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор
Динамо – Жилина – 5:1. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор
В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой
Бокс | 25.06.2026, 06:36
В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой
В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой
Разгромы от Динамо и Полесья, сенсация от волейболистов, золото Магучих
Футбол | 25.06.2026, 11:59
Разгромы от Динамо и Полесья, сенсация от волейболистов, золото Магучих
Разгромы от Динамо и Полесья, сенсация от волейболистов, золото Магучих
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Таблицы ЧМ-2026. По итогам 2-го тура определены 7 из 32 участников плей-офф
Таблицы ЧМ-2026. По итогам 2-го тура определены 7 из 32 участников плей-офф
24.06.2026, 07:25 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Минус три украинца. Футболисты Динамо оказались не нужны клубу
ОФИЦИАЛЬНО. Минус три украинца. Футболисты Динамо оказались не нужны клубу
24.06.2026, 07:14 23
Футбол
Бывший игрок Шахтера и сборной Украины будет работать на россиянина
Бывший игрок Шахтера и сборной Украины будет работать на россиянина
23.06.2026, 09:56 24
Футбол
Матвей Пономаренко принял английский вызов
Матвей Пономаренко принял английский вызов
24.06.2026, 08:43 10
Футбол
Усик принял решение о своем будущем после просьбы Красюка уйти из бокса
Усик принял решение о своем будущем после просьбы Красюка уйти из бокса
24.06.2026, 06:42 1
Бокс
Определена первая пара 1/16 финала чемпионата мира 2026
Определена первая пара 1/16 финала чемпионата мира 2026
25.06.2026, 06:19 2
Футбол
Первая сеяная вылетела от 112-й ракетки на старте WTA 250 в Истборне
Первая сеяная вылетела от 112-й ракетки на старте WTA 250 в Истборне
23.06.2026, 14:44 2
Теннис
Свитолина с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/4 финала Бад-Хомбурга
Свитолина с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/4 финала Бад-Хомбурга
23.06.2026, 20:55 13
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем