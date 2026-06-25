Мирон МАРКЕВИЧ: «За эту сборную я болею с 2010 года»

На чемпионате мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике стартовали матчи заключительного тура группового раунда. О перипетиях этих соревнований в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua рассказал авторитетный наставник Мирон Маркевич, который назвал и сборную, за которую наибольше переживает.

– Болею за Испанию, – сказал Маркевич. – Я уже давно отдаю предпочтение этой сборной. С тех времен, как они стали чемпионами мира в 2010 году. Потом были триумфы на европейских форумах в 2012-м и 2024-м. Команда постоянно находится среди топовых сборных, и игру демонстрирует, которая радует глаз.

Тем более, я имею возможность наблюдать, как в этой стране идет подготовка молодых футболистов, поскольку мой внук тренируется в Испании. Здесь очень серьезный подход к делу.