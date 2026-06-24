Мирон Маркевич назвал сборную-открытие чемпионата мира

На чемпионате мира в США, Канаде и Мексике сыграно два тура группового раунда, в которых случилось немало неожиданных или, скажем, сенсационных результатов. Известный отечественный наставник Мирон Маркевич высказал свое мнение относительно того, какая сборная его приятно удивила.

– Я бы отметил сборную Кабо-Верде (улыбается), – сказал Маркевич в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua. – Я не думал, что эта команда, тем более дебютант Мундиаля, сможет отобрать очки у Испании и Уругвая. Это один из примеров того, как можно не иметь звезд в своем составе, но добиваться результата на самом высоком уровне.

Тот же Кюрасао добыл свое первый балл на Мундиале. Самые явные аутсайдеры не сдаются на милость фавориту.