Победа Канады и гол Джеко. Расклад от Романа Безуса в группе B

На чемпионате мира, который проходит в США, Канаде и Мексике завершился второй тур. Впереди решающая битва за плей-офф. Тем более что в большинстве из групп еще ничего не понятно.

Впрочем, в квартете B, который первым сыграет третий тур (оба матча Канада – Швейцария и Босния – Катар начнутся – в 22:00 по киевскому времени), два фаворита известны – Канада и Швейцария, однако Босния и Герцеговина и Катар имеют все шансы квалифицироваться в плей-офф с третьего места.

Свой прогноз на развязку в этом квартете эксклюзивно для сайта Sport.ua дал бывший полузащитник сборной Украины, наш эксперт Роман Безус.

– Ничего нового не скажу, что на первое место в этой группе претендуют Канада и Швейцария (улыбается), – сказал Безус, – Более того, сенсацией будет, если Босния или Катар смогут вклиниться в эту борьбу. За канадцами я и следил и раньше, так как там выступает мой бывший партнер по «Генту», а сейчас нападающий «Ювентуса» Джонатан Дэвид.

Могу сказать, что игра Канады не стала для меня удивлением, разве что я никак не ожидал, что они сыграют вничью с боснийцами. После уверенной победы над Катаром, в матче со Швейцарией лидер группы, на мой взгляд, будет действовать увереннее, хотя, в этом поединке будет и немало силовой борьбы. Первое место я отдаю Канаде, которая свой статус подтвердит в предстоящем поединке и выиграет его со счетом 3:1.

Главным аутсайдером этого квартета, если говорить об игре, является Катар. Поэтому в борьбе за третье место я ставлю на боснийцев, которые победят – 2:1. И верю, что свой гол на этом турнира забьет лидер и ветеран Боснии Эдин Джеко.