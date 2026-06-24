Победа Канады и гол Джеко. Расклад от Романа Безуса в группе B
Бывший полузащитник сборной Украины считает, что первое место в квартете займут хозяева Мундиаля
На чемпионате мира, который проходит в США, Канаде и Мексике завершился второй тур. Впереди решающая битва за плей-офф. Тем более что в большинстве из групп еще ничего не понятно.
Впрочем, в квартете B, который первым сыграет третий тур (оба матча Канада – Швейцария и Босния – Катар начнутся – в 22:00 по киевскому времени), два фаворита известны – Канада и Швейцария, однако Босния и Герцеговина и Катар имеют все шансы квалифицироваться в плей-офф с третьего места.
Свой прогноз на развязку в этом квартете эксклюзивно для сайта Sport.ua дал бывший полузащитник сборной Украины, наш эксперт Роман Безус.
– Ничего нового не скажу, что на первое место в этой группе претендуют Канада и Швейцария (улыбается), – сказал Безус, – Более того, сенсацией будет, если Босния или Катар смогут вклиниться в эту борьбу. За канадцами я и следил и раньше, так как там выступает мой бывший партнер по «Генту», а сейчас нападающий «Ювентуса» Джонатан Дэвид.
Могу сказать, что игра Канады не стала для меня удивлением, разве что я никак не ожидал, что они сыграют вничью с боснийцами. После уверенной победы над Катаром, в матче со Швейцарией лидер группы, на мой взгляд, будет действовать увереннее, хотя, в этом поединке будет и немало силовой борьбы. Первое место я отдаю Канаде, которая свой статус подтвердит в предстоящем поединке и выиграет его со счетом 3:1.
Главным аутсайдером этого квартета, если говорить об игре, является Катар. Поэтому в борьбе за третье место я ставлю на боснийцев, которые победят – 2:1. И верю, что свой гол на этом турнира забьет лидер и ветеран Боснии Эдин Джеко.
|Группа В
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Канада
|2
|1
|1
|0
|7 - 1
|24.06.26 22:00 Швейцария - Канада19.06.26 Канада 6:0 Катар12.06.26 Канада 1:1 Босния и Герцеговина
|4
|2
|Швейцария
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|24.06.26 22:00 Швейцария - Канада18.06.26 Швейцария 4:1 Босния и Герцеговина13.06.26 Катар 1:1 Швейцария
|4
|3
|Босния и Герцеговина
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|24.06.26 22:00 Босния и Герцеговина - Катар18.06.26 Швейцария 4:1 Босния и Герцеговина12.06.26 Канада 1:1 Босния и Герцеговина
|1
|4
|Катар
|2
|0
|1
|1
|1 - 7
|24.06.26 22:00 Босния и Герцеговина - Катар19.06.26 Канада 6:0 Катар13.06.26 Катар 1:1 Швейцария
|1
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