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WTA
25 июня 2026, 15:57 | Обновлено 25 июня 2026, 16:15
361
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Осака вышла в полуфинал травяного турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге

Наоми уверенно обыграла Екатерину Александрову в двух сетах

25 июня 2026, 15:57 | Обновлено 25 июня 2026, 16:15
361
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Осака вышла в полуфинал травяного турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге
Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака
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Японская теннисистка Наоми Осака (WTA 15) вышла в полуфинал травяного турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге, Германия.

Осака уверенно обыграла нейтральную теннисистку Екатерину Александрову (WTA 19) в двух сетах за 1 час – 6:2, 6:2.

Это была первая очная встреча соперниц.

Для Наоми это будет первый полуфинал на травяном покрытии за 8 лет и второй за карьеру. В 2018 году японская теннисистка доходила до этой стадии на WTA 250 в Ноттингеме.

В 1/2 финала Осака сыграет с представительницей Китая Ван Синьюй, которая вышла в полуфинал из-за снятия украинки Элины Свитолиной (WTA 8).

WTA 500 Бад-Хомбург. Трава, четвертьфинал

Наоми Осака [6] – Екатерина Александрова – 6:2, 6:2

Видеообзор матча

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Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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Ну що ви про всілякі дурниці пишете. Пишіть про хороше: Настя Соболєва з бубликом суперницi вийшла до однієї четвертої.
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