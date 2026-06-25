Осака вышла в полуфинал травяного турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге
Наоми уверенно обыграла Екатерину Александрову в двух сетах
Японская теннисистка Наоми Осака (WTA 15) вышла в полуфинал травяного турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге, Германия.
Осака уверенно обыграла нейтральную теннисистку Екатерину Александрову (WTA 19) в двух сетах за 1 час – 6:2, 6:2.
Это была первая очная встреча соперниц.
Для Наоми это будет первый полуфинал на травяном покрытии за 8 лет и второй за карьеру. В 2018 году японская теннисистка доходила до этой стадии на WTA 250 в Ноттингеме.
В 1/2 финала Осака сыграет с представительницей Китая Ван Синьюй, которая вышла в полуфинал из-за снятия украинки Элины Свитолиной (WTA 8).
WTA 500 Бад-Хомбург. Трава, четвертьфинал
Наоми Осака [6] – Екатерина Александрова – 6:2, 6:2
Видеообзор матча
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