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Чемпионат мира
25 июня 2026, 09:00 |
5142
0

ЧМ-2026. Как выглядит сетка плей-офф: уже 13 сборных вышли в 1/16 финала

Вечером 24 июня и в ночь на 25 число завершены все матчи в группах A, B и C

25 июня 2026, 09:00 |
5142
0
ЧМ-2026. Как выглядит сетка плей-офф: уже 13 сборных вышли в 1/16 финала
Getty Images/Global Images Ukraine
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Вечером 24 июня и в ночь на 25 число (по киевскому времени) на чемпионате мира 2026 состоялись матчи последнего, третьего тура в группах A, B и C.

  • Таблица группы A: Мексика (9), ЮАР (4), Южная Корея (3), Чехия (1)
  • Таблица группы B: Швейцария (7), Канада (4), Босния и Герцеговина (4), Катар (1)
  • Таблица группы C: Бразилия (7), Марокко (7), Шотландия (3), Гаити (0)

Уже известны 13 сборных из 32, которые гарантировали себе участие в плей-офф ЧМ-2026:

  • Мексика
  • США
  • Германия
  • Аргентина
  • Франция
  • Норвегия
  • Колумбия
  • Швейцария
  • Канада
  • Бразилия
  • Марокко
  • Босния и Герцеговина
  • Южная Африка

По итогам игрового дня была определена первая пара 1/16 финала мундиаля – сборная Канады встретится с командой Южной Африки (28.06. 22:00) в Инглвуде (округ Лос-Анджелеса, штат Калифорния, США).

Победитель пары Канада – ЮАР в 1/8 финала встретится либо с Марокко, либо с командой, которая займет первое место в группе F. На плей-офф из квартета F претендуют три сборные – Нидерланды, Япония и Швеция.

Сборные Германии, США, Мексики и Швейцарии сыграют с одной из команд топ-8 рейтинга третьих мест. Босния и Герцеговина стала первой командой, которая вышла в 1/16 финала с третьей позиции.

Аргентина, которая в 2022 году выиграла трофей чемпионата мира, на старте плей-офф поборется со второй лучшей сборной квартета H. Наиболее вероятный оппонент аргентинцев – Кабо-Верде. Но также соперником действующих чемпионов могут стать три оставшиеся команды: Испания, Уругвай, Саудовская Аравия.

Если Марокко в 1/16 финала ждет победителя группы F, то у Бразилии будет встреча со второй лучшей командой этого же квартета.

Франция и Норвегия в последнем туре в очном противостоянии определят победителя группы I. Соперником лучшей команды квартета станет одна из топ-8 сборных по рейтингу третьих мест, а оппонентом второй команды – вторая лучшая сборная в группе Е (Кот-д'Ивуар / Эквадор / Кюрасао).

Колумбия досрочно гарантировала себе плей-офф из группы K (6 очков за два тура), где в 3-м туре поборется с Португалией. Если колумбийцы удержат первое место (хватит ничьей), то в 1/16 финала получат кого-то из третьих мест, а если станут вторыми – поборются со второй лучшей сборной группы L (Англия / Гана / Хорватия).

Матчи 1/16 финала ЧМ-2026 состоятся с 28 июня по 3 июля.

Сетка плей-офф ЧМ-2026

Команды, которые уже вышли в плей-офф ЧМ-2026

Таблицы групп ЧМ-2026

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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