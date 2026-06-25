ЧМ-2026. Как выглядит сетка плей-офф: уже 13 сборных вышли в 1/16 финала

Вечером 24 июня и в ночь на 25 число (по киевскому времени) на чемпионате мира 2026 состоялись матчи последнего, третьего тура в группах A, B и C.

Таблица группы A : Мексика (9), ЮАР (4), Южная Корея (3), Чехия (1)

: Мексика (9), ЮАР (4), Южная Корея (3), Чехия (1) Таблица группы B : Швейцария (7), Канада (4), Босния и Герцеговина (4), Катар (1)

: Швейцария (7), Канада (4), Босния и Герцеговина (4), Катар (1) Таблица группы C: Бразилия (7), Марокко (7), Шотландия (3), Гаити (0)

Уже известны 13 сборных из 32, которые гарантировали себе участие в плей-офф ЧМ-2026:

Мексика

США

Германия

Аргентина

Франция

Норвегия

Колумбия

Швейцария

Канада

Бразилия

Марокко

Босния и Герцеговина

Южная Африка

По итогам игрового дня была определена первая пара 1/16 финала мундиаля – сборная Канады встретится с командой Южной Африки (28.06. 22:00) в Инглвуде (округ Лос-Анджелеса, штат Калифорния, США).

Победитель пары Канада – ЮАР в 1/8 финала встретится либо с Марокко, либо с командой, которая займет первое место в группе F. На плей-офф из квартета F претендуют три сборные – Нидерланды, Япония и Швеция.

Сборные Германии, США, Мексики и Швейцарии сыграют с одной из команд топ-8 рейтинга третьих мест. Босния и Герцеговина стала первой командой, которая вышла в 1/16 финала с третьей позиции.

Аргентина, которая в 2022 году выиграла трофей чемпионата мира, на старте плей-офф поборется со второй лучшей сборной квартета H. Наиболее вероятный оппонент аргентинцев – Кабо-Верде. Но также соперником действующих чемпионов могут стать три оставшиеся команды: Испания, Уругвай, Саудовская Аравия.

Если Марокко в 1/16 финала ждет победителя группы F, то у Бразилии будет встреча со второй лучшей командой этого же квартета.

Франция и Норвегия в последнем туре в очном противостоянии определят победителя группы I. Соперником лучшей команды квартета станет одна из топ-8 сборных по рейтингу третьих мест, а оппонентом второй команды – вторая лучшая сборная в группе Е (Кот-д'Ивуар / Эквадор / Кюрасао).

Колумбия досрочно гарантировала себе плей-офф из группы K (6 очков за два тура), где в 3-м туре поборется с Португалией. Если колумбийцы удержат первое место (хватит ничьей), то в 1/16 финала получат кого-то из третьих мест, а если станут вторыми – поборются со второй лучшей сборной группы L (Англия / Гана / Хорватия).

Матчи 1/16 финала ЧМ-2026 состоятся с 28 июня по 3 июля.

Сетка плей-офф ЧМ-2026

Команды, которые уже вышли в плей-офф ЧМ-2026

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