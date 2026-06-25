Определена первая пара 1/16 финала чемпионата мира 2026

На чемпионате мира 2026 определена первая пара 1/16 финала.

Сборная Канады встретится с командой Южной Африки на старте плей-офф мундиаля.

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Поединок состоится 28 июня в 22:00 по Киеву на Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде, штат Калифорния (США).

Победитель этой пары в 1/8 финала встретится либо с Марокко, либо с победителем группы F (Нидерланды / Япония / Швеция).

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