Чемпионат мира25 июня 2026, 06:19 | Обновлено 25 июня 2026, 06:21
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Определена первая пара 1/16 финала чемпионата мира 2026
Сборная Канады встретится с командой Южной Африки на старте плей-офф мундиаля
25 июня 2026, 06:19 | Обновлено 25 июня 2026, 06:21
1868
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На чемпионате мира 2026 определена первая пара 1/16 финала.
Сборная Канады встретится с командой Южной Африки на старте плей-офф мундиаля.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Поединок состоится 28 июня в 22:00 по Киеву на Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде, штат Калифорния (США).
Победитель этой пары в 1/8 финала встретится либо с Марокко, либо с победителем группы F (Нидерланды / Япония / Швеция).
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