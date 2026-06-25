Определена первая сборная, которая вышла в плей-офф ЧМ-2026 с 3-го места

Сборная Боснии и Герцеговины впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата мира 2026.

24 июня боснийцы переиграли Катар со счетом 3:1 в 3-м туре группы B и заняли итоговое третье место.

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Босния стала первой командой, которая прошла в 1/16 финала с третьей позиции. Босния и Герцеговины точно не опустится ниже восьмой строчки в рейтинге третьих мест.

В плей-офф ЧМ-2026 выйдут по 2 лучшие сборных из 12 групп, а также 8 лучших третьих мест.

Босния стала 12-й командой, которая гарантировала себе 1/16 финала ЧМ-2026. В плей-офф мундиаля также уже прошли Мексика, США, Германия, Аргентина, Франция, Норвегия, Колумбия, Швейцария, Канада, Бразилия и Марокко.

Босния и Герцеговина также стала второй балканской сборной после Хорватии, которой удалось выйти в плей-офф ЧМ.

Таблица группы B

Группа В Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Швейцария 3 2 1 0 7 - 3 24.06.26 Швейцария 2:1 Канада 18.06.26 Швейцария 4:1 Босния и Герцеговина 13.06.26 Катар 1:1 Швейцария 7 2 Канада 3 1 1 1 8 - 3 24.06.26 Швейцария 2:1 Канада 19.06.26 Канада 6:0 Катар 12.06.26 Канада 1:1 Босния и Герцеговина 4 3 Босния и Герцеговина 3 1 1 1 5 - 6 24.06.26 Босния и Герцеговина 3:1 Катар 18.06.26 Швейцария 4:1 Босния и Герцеговина 12.06.26 Канада 1:1 Босния и Герцеговина 4 4 Катар 3 0 1 2 2 - 10 24.06.26 Босния и Герцеговина 3:1 Катар 19.06.26 Канада 6:0 Катар 13.06.26 Катар 1:1 Швейцария 1 Полная таблица

Рейтинг третьих мест

Команды, которые уже вышли в плей-офф ЧМ-2026

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