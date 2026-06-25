Определена первая сборная, которая вышла в плей-офф ЧМ-2026 с 3-го места
Сборная Боснии и Герцеговины пробилась в 1/16 финала мундиаля
Сборная Боснии и Герцеговины впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата мира 2026.
24 июня боснийцы переиграли Катар со счетом 3:1 в 3-м туре группы B и заняли итоговое третье место.
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Босния стала первой командой, которая прошла в 1/16 финала с третьей позиции. Босния и Герцеговины точно не опустится ниже восьмой строчки в рейтинге третьих мест.
В плей-офф ЧМ-2026 выйдут по 2 лучшие сборных из 12 групп, а также 8 лучших третьих мест.
Босния стала 12-й командой, которая гарантировала себе 1/16 финала ЧМ-2026. В плей-офф мундиаля также уже прошли Мексика, США, Германия, Аргентина, Франция, Норвегия, Колумбия, Швейцария, Канада, Бразилия и Марокко.
Босния и Герцеговина также стала второй балканской сборной после Хорватии, которой удалось выйти в плей-офф ЧМ.
Таблица группы B
|Группа В
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Швейцария
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|24.06.26 Швейцария 2:1 Канада18.06.26 Швейцария 4:1 Босния и Герцеговина13.06.26 Катар 1:1 Швейцария
|7
|2
|Канада
|3
|1
|1
|1
|8 - 3
|24.06.26 Швейцария 2:1 Канада19.06.26 Канада 6:0 Катар12.06.26 Канада 1:1 Босния и Герцеговина
|4
|3
|Босния и Герцеговина
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|24.06.26 Босния и Герцеговина 3:1 Катар18.06.26 Швейцария 4:1 Босния и Герцеговина12.06.26 Канада 1:1 Босния и Герцеговина
|4
|4
|Катар
|3
|0
|1
|2
|2 - 10
|24.06.26 Босния и Герцеговина 3:1 Катар19.06.26 Канада 6:0 Катар13.06.26 Катар 1:1 Швейцария
|1
Рейтинг третьих мест
Команды, которые уже вышли в плей-офф ЧМ-2026
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