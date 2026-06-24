25 июня состоится матч третьего тура группы С на чемпионате мира 2026 между сборными Марокко и Гаити.

Местом проведения поединка станет арена «Atlanta Stadium» в американском городе Атланта, штат Джорджия. Старт игры – в 01:00 по киевскому времени.

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Главный тренер сборной Марокко – Мохамед Уахби, в то время как Гаити тренирует француз Себастьян Минье.

Ранее команды ни разу между собой не играли.

На счету сборной Марокко на этом турнире ничья с Бразилией (1:1) и победа над Шотландией (1:0). Ситуация у Гаити иная: два поражения – от Шотландии (0:1) и Бразилии (0:3).

Гаити уже потеряла шансы на плей-офф и проведет свой последний матч на ЧМ-2026. А вот Марокко идет вторым и поборется за первую строчку.

Календарь матчей в группе С ЧМ-2026:

14.06. 01:00. Бразилия – Марокко – 1:1

14.06. 04:00. Гаити – Шотландия – 0:1

20.06. 01:00. Шотландия – Марокко – 0:1

20.06. 03:30. Бразилия – Гаити — 3:0

25.06. 01:00. Шотландия – Бразилия (3-й тур)

25.06. 01:00. Марокко – Гаити (3-й тур)

Марокко – Гаити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Группа С (ЧМ-2026)