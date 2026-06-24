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Марокко
25.06.2026 01:00 - : -
Гаити
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Чемпионат мира
24 июня 2026, 19:14 | Обновлено 24 июня 2026, 19:15
21
0

Марокко – Гаити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего тура группы С ЧМ-2026 25 июня в 01:00

24 июня 2026, 19:14 | Обновлено 24 июня 2026, 19:15
21
0
Марокко – Гаити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine
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25 июня состоится матч третьего тура группы С на чемпионате мира 2026 между сборными Марокко и Гаити.

Местом проведения поединка станет арена «Atlanta Stadium» в американском городе Атланта, штат Джорджия. Старт игры – в 01:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главный тренер сборной Марокко – Мохамед Уахби, в то время как Гаити тренирует француз Себастьян Минье.

Ранее команды ни разу между собой не играли.

На счету сборной Марокко на этом турнире ничья с Бразилией (1:1) и победа над Шотландией (1:0). Ситуация у Гаити иная: два поражения – от Шотландии (0:1) и Бразилии (0:3).

Гаити уже потеряла шансы на плей-офф и проведет свой последний матч на ЧМ-2026. А вот Марокко идет вторым и поборется за первую строчку.

Календарь матчей в группе С ЧМ-2026:

  • 14.06. 01:00. Бразилия – Марокко – 1:1
  • 14.06. 04:00. Гаити – Шотландия – 0:1
  • 20.06. 01:00. Шотландия – Марокко – 0:1
  • 20.06. 03:30. Бразилия – Гаити — 3:0
  • 25.06. 01:00. Шотландия – Бразилия (3-й тур)
  • 25.06. 01:00. Марокко – Гаити (3-й тур)

Марокко – Гаити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Марокко – Гаити
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Группа С (ЧМ-2026)

Группа С Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Бразилия 2 1 1 0 4 - 1 25.06.26 01:00 Шотландия - Бразилия20.06.26 Бразилия 3:0 Гаити14.06.26 Бразилия 1:1 Марокко 4
2 Марокко 2 1 1 0 2 - 1 25.06.26 01:00 Марокко - Гаити20.06.26 Шотландия 0:1 Марокко14.06.26 Бразилия 1:1 Марокко 4
3 Шотландия 2 1 0 1 1 - 1 25.06.26 01:00 Шотландия - Бразилия20.06.26 Шотландия 0:1 Марокко14.06.26 Гаити 0:1 Шотландия 3
4 Гаити 2 0 0 2 0 - 4 25.06.26 01:00 Марокко - Гаити20.06.26 Бразилия 3:0 Гаити14.06.26 Гаити 0:1 Шотландия 0
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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