Марокко – Гаити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча третьего тура группы С ЧМ-2026 25 июня в 01:00
25 июня состоится матч третьего тура группы С на чемпионате мира 2026 между сборными Марокко и Гаити.
Местом проведения поединка станет арена «Atlanta Stadium» в американском городе Атланта, штат Джорджия. Старт игры – в 01:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главный тренер сборной Марокко – Мохамед Уахби, в то время как Гаити тренирует француз Себастьян Минье.
Ранее команды ни разу между собой не играли.
На счету сборной Марокко на этом турнире ничья с Бразилией (1:1) и победа над Шотландией (1:0). Ситуация у Гаити иная: два поражения – от Шотландии (0:1) и Бразилии (0:3).
Гаити уже потеряла шансы на плей-офф и проведет свой последний матч на ЧМ-2026. А вот Марокко идет вторым и поборется за первую строчку.
Календарь матчей в группе С ЧМ-2026:
- 14.06. 01:00. Бразилия – Марокко – 1:1
- 14.06. 04:00. Гаити – Шотландия – 0:1
- 20.06. 01:00. Шотландия – Марокко – 0:1
- 20.06. 03:30. Бразилия – Гаити — 3:0
- 25.06. 01:00. Шотландия – Бразилия (3-й тур)
- 25.06. 01:00. Марокко – Гаити (3-й тур)
Марокко – Гаити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Группа С (ЧМ-2026)
|Группа С
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Бразилия
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|25.06.26 01:00 Шотландия - Бразилия20.06.26 Бразилия 3:0 Гаити14.06.26 Бразилия 1:1 Марокко
|4
|2
|Марокко
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|25.06.26 01:00 Марокко - Гаити20.06.26 Шотландия 0:1 Марокко14.06.26 Бразилия 1:1 Марокко
|4
|3
|Шотландия
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|25.06.26 01:00 Шотландия - Бразилия20.06.26 Шотландия 0:1 Марокко14.06.26 Гаити 0:1 Шотландия
|3
|4
|Гаити
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|25.06.26 01:00 Марокко - Гаити20.06.26 Бразилия 3:0 Гаити14.06.26 Гаити 0:1 Шотландия
|0
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