24-я ракетка выбила Свентек в 1/8 финала на WTA 500 в Бад-Хомбурге
Эмма Наварро обыграла Игу в трех сетах
Американская теннисистка Эмма Наварро (WTA 24) вышла в четвертьфинал на травяном турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге, Германия.
Наварро обыграла третью ракетку мира, прошлогоднюю финалистку Игу Свентек в трех сетах за 2 часа и 7 минут – 7:5, 2:6, 6:3.
Счет очных встреч соперниц – 2:2.
Для Наварро это пятая победа над топ-5 в карьере.
Эмма сыграет 25-й четвертьфинал на уровне Тура. Для американки это будет четвертый четвертьфинал на травяном турнире в Германии.
В следующем раунде Наварро встретится с Еленой-Габриэлой Русе.
WTA 500 Бад-Хомбург. Трава, 1/8 финала
Ига Свентек [1] – Эмма Наварро – 5:7, 6:2, 3:6
Видеообзор матча
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