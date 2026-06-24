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WTA
24 июня 2026, 19:13 | Обновлено 24 июня 2026, 19:25
542
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24-я ракетка выбила Свентек в 1/8 финала на WTA 500 в Бад-Хомбурге

Эмма Наварро обыграла Игу в трех сетах

24 июня 2026, 19:13 | Обновлено 24 июня 2026, 19:25
542
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24-я ракетка выбила Свентек в 1/8 финала на WTA 500 в Бад-Хомбурге
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Наварро
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Американская теннисистка Эмма Наварро (WTA 24) вышла в четвертьфинал на травяном турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге, Германия.

Наварро обыграла третью ракетку мира, прошлогоднюю финалистку Игу Свентек в трех сетах за 2 часа и 7 минут – 7:5, 2:6, 6:3.

Счет очных встреч соперниц – 2:2.

Для Наварро это пятая победа над топ-5 в карьере.

Эмма сыграет 25-й четвертьфинал на уровне Тура. Для американки это будет четвертый четвертьфинал на травяном турнире в Германии.

В следующем раунде Наварро встретится с Еленой-Габриэлой Русе.

WTA 500 Бад-Хомбург. Трава, 1/8 финала

Ига Свентек [1] – Эмма Наварро – 5:7, 6:2, 3:6

Видеообзор матча

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Алина Грушко Sport.ua
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Комментарии 2
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Якийсь незрозумілий затяжний спад і криза в грі Свьонтек.. дуже посередні результати в неї останнім часом 
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