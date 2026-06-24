Мирон Маркевич сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду

В эксклюзивном интервью сайту Meta.ua бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич рассказал о своих впечатлениях от чемпионата мира, в частности, отметив, кому отдает предпочтение между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

– Я, если честно, не ожидал от Месси такой результативности, – сказал Маркевич. – Понимал, что Лионель дадже в свои 39 лет поведет за собой сборную Аргентины, но чтобы забить пять мячей двух матчах, тем более все голы сборной, не мог себе даже представить. Наверное, не только я удивлен результативности этого ветерана. Мастерство есть мастерство.

Что касается Криштиану Роналду, то он, как и сборная Португалии, наберут обороты. В последней игре с Узбекистаном ощущалось, что лидер португальцев есть на поле. Дубль говорит сам за себя.

Если выбирать между двумя этими футболиста, то мой выбор – Месси. Лионель более разносторонний футболист. Такого игрока в истории футбола еще не было. Причем, он свой великолепный уровень и мастерство демонстрирует на протяжении многих лет. Это великий спортсмен.