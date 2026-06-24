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Чемпионат мира
24 июня 2026, 16:36 |
658
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Мирон Маркевич сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду

Авторитетному наставнику больше нравится игра аргентинского футболиста

24 июня 2026, 16:36 |
658
1 Comments
Мирон Маркевич сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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В эксклюзивном интервью сайту Meta.ua бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич рассказал о своих впечатлениях от чемпионата мира, в частности, отметив, кому отдает предпочтение между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

– Я, если честно, не ожидал от Месси такой результативности, – сказал Маркевич. – Понимал, что Лионель дадже в свои 39 лет поведет за собой сборную Аргентины, но чтобы забить пять мячей двух матчах, тем более все голы сборной, не мог себе даже представить. Наверное, не только я удивлен результативности этого ветерана. Мастерство есть мастерство.

Что касается Криштиану Роналду, то он, как и сборная Португалии, наберут обороты. В последней игре с Узбекистаном ощущалось, что лидер португальцев есть на поле. Дубль говорит сам за себя.

Если выбирать между двумя этими футболиста, то мой выбор – Месси. Лионель более разносторонний футболист. Такого игрока в истории футбола еще не было. Причем, он свой великолепный уровень и мастерство демонстрирует на протяжении многих лет. Это великий спортсмен.

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Мирон Маркевич Лионель Месси ЧМ-2026 по футболу Криштиану Роналду сборная Аргентины по футболу сборная Португалии по футболу Мнение эксперта
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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Різнобічний!? Роналду б'є і лівою і правою і головою. Ці відсотки майже рівні. Б'є з любої дистанції. Так що , Мессі, таак, дуже різнобічний
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