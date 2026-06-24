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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Это очень организованная команда. С ними будет непросто»
Чемпионат мира
24 июня 2026, 10:33 |
641
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Мирон МАРКЕВИЧ: «Это очень организованная команда. С ними будет непросто»

Известный тренер похвалил футболистов национальной сборной Японии

24 июня 2026, 10:33 |
641
1 Comments
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это очень организованная команда. С ними будет непросто»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич
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Известный украинский тренер Мирон Маркевич похвалил футболистов национальной сборной Японии, оценив их шансы на плей-офф Мундиаля.

- Как вы оцениваете выступление сборной Японии на этом турнире, ведь она несколько удивляет?

– Очень организованная команда. С ними будет непросто соперникам.

– Матч Япония – Швеция фактически определит распределение мест в группе. Кого вы считаете фаворитом в этой игре и почему?

– Еще раз повторяю: зависит от того, какой состав получится. Если так же будут играть, то японцы накажут. Если будут действовать прагматично, то могут рассчитывать на успех, – сказал тренер.

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Мирон Маркевич ЧМ-2026 по футболу сборная Японии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Футбол 24
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Комментарии 1
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А якщо японці зіграють організовано, а шведи прагматично, то буде нічия?😊
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