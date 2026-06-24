Мирон МАРКЕВИЧ: «Это очень организованная команда. С ними будет непросто»

Известный украинский тренер Мирон Маркевич похвалил футболистов национальной сборной Японии, оценив их шансы на плей-офф Мундиаля.

- Как вы оцениваете выступление сборной Японии на этом турнире, ведь она несколько удивляет?

– Очень организованная команда. С ними будет непросто соперникам.

– Матч Япония – Швеция фактически определит распределение мест в группе. Кого вы считаете фаворитом в этой игре и почему?

– Еще раз повторяю: зависит от того, какой состав получится. Если так же будут играть, то японцы накажут. Если будут действовать прагматично, то могут рассчитывать на успех, – сказал тренер.