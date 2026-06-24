Легенда Динамо пошел на радикальный шаг ради просмотра матчей ЧМ-2026

Легендарный футболист киевского Динамо Олег Саленко признался, что изменил свой распорядок для просмотра матчей Мундиаля. Саленко заявил, что ему интересно смотреть ЧМ-2026.

– А вообще, интересно ли вам смотреть этот чемпионат мира?

– Интересно. Я даже свой режим сменил с самого начала турнира. Теперь днем ​​отсыпаюсь, – лаконично сказал Олег.

Ранее Олег Саленко отреагировал на бенефис Лионеля Месси, за два матча Мундиаля забившего 5 голов в ворота соперников национальной сборной Аргентины.