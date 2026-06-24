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  4. Легенда Динамо пошел на радикальный шаг ради просмотра матчей ЧМ-2026
Чемпионат мира
24 июня 2026, 08:19 |
1450
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Легенда Динамо пошел на радикальный шаг ради просмотра матчей ЧМ-2026

Олег Саленко изменил свой распорядок дня

24 июня 2026, 08:19 |
1450
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Легенда Динамо пошел на радикальный шаг ради просмотра матчей ЧМ-2026
ФК Динамо Киев. Олег Саленко
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Легендарный футболист киевского Динамо Олег Саленко признался, что изменил свой распорядок для просмотра матчей Мундиаля. Саленко заявил, что ему интересно смотреть ЧМ-2026.

– А вообще, интересно ли вам смотреть этот чемпионат мира?

– Интересно. Я даже свой режим сменил с самого начала турнира. Теперь днем ​​отсыпаюсь, – лаконично сказал Олег.

Ранее Олег Саленко отреагировал на бенефис Лионеля Месси, за два матча Мундиаля забившего 5 голов в ворота соперников национальной сборной Аргентины.

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Олег Саленко ЧМ-2026 по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 2
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У меня вообще вопрос. А кому интересен распорядок дня Саленко? Скорее всего никому, кроме автора статьи.
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Фантастика! А при обстрелах спит.
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