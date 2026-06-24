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  4. Рома получила официальное предложение по Артему Довбику
Испания
24 июня 2026, 08:02 |
4973
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Рома получила официальное предложение по Артему Довбику

Николо Скира утверждает, что «Бетис» хочет взять украинца в аренду с правом выкупа

24 июня 2026, 08:02 |
4973
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Рома получила официальное предложение по Артему Довбику
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Украинский нападающий Артем Довбик может продолжить карьеру в чемпионате Испании.

По информации авторитетного итальянского журналиста Николо Скиры, «Реал Бетис» обратился к «Роме» с предложением о трансфере 29-летнего нападающего. Испанский клуб хочет взять украинца в аренду с правом последующего выкупа.

Ранее сообщалось, что интерес к Довбику также проявляют «Аякс» и «Вильярреал».

В сезоне 2025/26 Артем провел 18 матчей за «Рому» во всех турнирах, забил три гола и отдал одну голевую передачу. Его контракт с римским клубом действует до лета 2029 года.

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Бетис Рома Рим трансферы Артем Довбик трансферы Ла Лиги трансферы Серии A аренда игрока Николо Скира
Дмитрий Олийченко Источник: Николо Скира
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