Рома получила официальное предложение по Артему Довбику

Украинский нападающий Артем Довбик может продолжить карьеру в чемпионате Испании.

По информации авторитетного итальянского журналиста Николо Скиры, «Реал Бетис» обратился к «Роме» с предложением о трансфере 29-летнего нападающего. Испанский клуб хочет взять украинца в аренду с правом последующего выкупа.

Ранее сообщалось, что интерес к Довбику также проявляют «Аякс» и «Вильярреал».

В сезоне 2025/26 Артем провел 18 матчей за «Рому» во всех турнирах, забил три гола и отдал одну голевую передачу. Его контракт с римским клубом действует до лета 2029 года.