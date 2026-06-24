Рома получила официальное предложение по Артему Довбику
Николо Скира утверждает, что «Бетис» хочет взять украинца в аренду с правом выкупа
Украинский нападающий Артем Довбик может продолжить карьеру в чемпионате Испании.
По информации авторитетного итальянского журналиста Николо Скиры, «Реал Бетис» обратился к «Роме» с предложением о трансфере 29-летнего нападающего. Испанский клуб хочет взять украинца в аренду с правом последующего выкупа.
Ранее сообщалось, что интерес к Довбику также проявляют «Аякс» и «Вильярреал».
В сезоне 2025/26 Артем провел 18 матчей за «Рому» во всех турнирах, забил три гола и отдал одну голевую передачу. Его контракт с римским клубом действует до лета 2029 года.
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