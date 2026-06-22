В Роме определились с футболистом, который заменит Довбика
Римский клуб нацелился на Кинана Дэвиса из «Удинезе»
Английский форвард «Удинезе» Кинан Дэвис может продолжить карьеру в «Роме». Об этом сообщает SololaRoma.
По информации источника, римский клуб рассматривает возможность подписания 28-летнего футболиста в качестве второго нападающего, основным останется Дониэлл Мален. Для подписания англичанина «волкам» нужно избавиться от Артема Довбика.
В прошедшем сезоне Кинан Дэвис провел 32 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться 10 результативными ударами и 4 голевыми передачами.
Ранее стало известно, в каком клубе начнет подготовку к новому сезону Довбик.
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