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Италия
22 июня 2026, 21:50 | Обновлено 22 июня 2026, 21:51
472
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В Роме определились с футболистом, который заменит Довбика

Римский клуб нацелился на Кинана Дэвиса из «Удинезе»

22 июня 2026, 21:50 | Обновлено 22 июня 2026, 21:51
472
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В Роме определились с футболистом, который заменит Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Кинан Дэвис
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Английский форвард «Удинезе» Кинан Дэвис может продолжить карьеру в «Роме». Об этом сообщает SololaRoma.

По информации источника, римский клуб рассматривает возможность подписания 28-летнего футболиста в качестве второго нападающего, основным останется Дониэлл Мален. Для подписания англичанина «волкам» нужно избавиться от Артема Довбика.

В прошедшем сезоне Кинан Дэвис провел 32 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться 10 результативными ударами и 4 голевыми передачами.

Ранее стало известно, в каком клубе начнет подготовку к новому сезону Довбик.

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Кинан Дэвис трансферы трансферы Серии A Удинезе Рома Рим Артем Довбик
Даниил Кирияка Источник
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У Ромі визначилися...
і - може продовжити
Ну тут немає чого додати
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