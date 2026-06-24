ЧМ-2026. Как выглядит рейтинг сборных, занимающих 3-е места перед 3-м туром

На чемпионате мира 2026 завершились матчи второго тура в каждой из 12 групп.

Уже известны первые 7 участников плей-офф: Мексика, США, Германия, Аргентина, Франция, Норвегия и Колумбия.

В плей-офф выйдут команды, занявшие первое и второе места в своих группах по итогам трех туров. В 1/16 финала также пройдут 8 лучших третьих мест из 12.

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Перед последним туром лучшей третьей командой является сборная Швеции, которая набрала 3 очка в квартете F благодаря победе над Тунисом со счетом 5:1. У шведов нулевая разница забитых и пропущенных мячей – во втором туре они потерпели зеркальное поражение от Нидерландов и в последнем поединке квартетат встретятся с Японией.

Три набранных балла и нулевую разницу также имеет команда Шотландии. Шотландцы в группе С вначале переиграли Гаити 1:0, а затем с таким же счетом уступили Марокко. В 3-м туре подопечные Стива Кларка поборются с Бразилией.

По 3 очка на третьих местах в своих группах также у Хорватии, Парагвая и Алжира. У Кабо-Верде и Бельгии – по 2 балла, у Чехии, ДР Конго, Эквадора и Боснии и Герцеговины – по 1 пунтку. Единственный командой с 0 очками на третьей строчке являеься Сенегал, который выступает в группе I и уже проиграл Франции (1:3) и Норвегии (2:3).

Рейтинг сборных, занимающих 3-е места перед последним туром ЧМ-2026: