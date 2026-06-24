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Чемпионат мира
24 июня 2026, 07:25 | Обновлено 24 июня 2026, 07:37
1576
0

Таблицы ЧМ-2026. По итогам 2-го тура определены 7 из 32 участников плей-офф

В 1/16 финала вышли Мексика, США, Германия, Аргентина, Франция, Норвегия, Колумбия

24 июня 2026, 07:25 | Обновлено 24 июня 2026, 07:37
1576
0
Таблицы ЧМ-2026. По итогам 2-го тура определены 7 из 32 участников плей-офф
Getty Images/Global Images Ukraine
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С 18 по 24 июня в США, Канаде и Мексике состоялись матчи второго тура группового этапа чемпионата мира 2026.

За эту неделю было сыграно 24 матча в 12 группах: 19 поединков завершились победой одной из команд, в еще 5 встречах была зафиксирована ничья.

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По итогам двух туров определены 7 участников плей-офф ЧМ из 32: Мексика, США, Германия, Аргентина, Франция, Норвегия и Колумбия. Все эти сборные набрали по 6 очков в своих квартетах.

Пять сборных – Гаити, Турция, Тунис, Иордания и Панама – потеряли шансы на выход в 1/16 финала, проиграв стартовые две встречи (0 баллов).

Матчи третьего тура ЧМ-2026 состоятся с 25 по 28 июня. Поединки одной группы будут начинаться в одно время.

Турнирное положение в группах ЧМ-2026 после 2-го тура:

  • Группа A: Мексика (6), Южная Корея (3), Чехия (1), Южная Африка (1)
  • Группа B: Канада (4), Швейцария (4), Катар (1), Босния и Герцеговина (1)
  • Группа C: Бразилия (4), Марокко (4), Шотландия (3), Гаити (0)
  • Группа D: США (6), Австралия (3), Парагвай (3), Турция (0)
  • Группа E: Германия (6), Кот-д'Ивуар (3), Эквадор (1), Кюрасао (1)
  • Группа F: Нидерланды (4), Япония (4), Швеция (3), Тунис (0)
  • Группа G: Египет (4), Иран (2), Бельгия (2), Новая Зеландия (1)
  • Группа H: Испания (4), Уругвай (2), Кабо-Верде (2), Саудовская Аравия (1)
  • Группа I: Франция (6), Норвегия (6), Сенегал (0), Ирак (0)
  • Группа J: Аргентина (6), Австрия (3), Алжир (3), Иордания (0)
  • Группа K: Колумбия (6), Португалия (4), ДР Конго (1), Узбекистан (0)
  • Группа L: Англия (4), Гана (4), Хорватия (3), Панама (0)

В плей-офф выйдут сборные, которые займут первое и второе места в группе по итогам трех туров. Команда, финишировавшая третьей, также сохранит шансы на выход, если войдет в число 8 из 12 лучших сборных, занявших третьи места в своих группах.

Таблицы чемпионата мира 2026 по итогам двух туров

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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